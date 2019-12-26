В Минске подорожал проезд на общественном транспорте 4 26.12.2019, 10:30

1,142

Новые тарифы начали действовать сегодня.

С 26 декабря за одну поездку в наземном общественном транспорте Минска нужно заплатить 65 копеек, при продаже водителем — 70, поездка на метро обойдется также в 70 копеек сообщили naviny.by в ГП «Столичный транспорт и связь».

Безлимитный месячный проездной на два вида транспорта теперь стоит 39,03 руб. (ранее 37,54 руб.), на три вида — 47,74 руб. (ранее 44,15 руб.), на 4 вида — 53,66 руб. (ранее 49,61 руб.).

Билеты на одну поездку, купленные по прежним тарифам, действуют в течение 30 суток.

Последний раз тарифы на проезд в пассажирском транспорте столицы повышались 1 ноября 2017 года.