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Белоруска — Лукашенко: Пора уступить дорогу нормальным людям

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  • 26.12.2019, 10:42
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Белоруска — Лукашенко: Пора уступить дорогу нормальным людям

Стыдно, когда страну представляют такие неграмотные и неадекватные правители.

Активистка «Народной Грамады» обратилась к Лукашенко:

— Будучи в декрете с маленьким ребенком, я хочу сказать, насколько не защищены матери. Ни в плане работы, ни в плане будущего для своих детей.

У нас не хватает садов, у нас не хватает нормальных больниц. Я рожала в третьем минском роддоме, где в палате по 8 человек, с одним душем и туалетом на весь этаж. И это родовое, предродовое отделение!

Чтобы записать ребенка в садик, нужно сразу после родов стать в очередь. И не факт, что ты попадешь в этот детский сад, потому что их попросту не хватает. То же самое – школы, детские площадки.

Строятся торговые центры, банки и тому подобные вещи, на которых можно заработать.

Поэтому я считаю, что пора уступить дорогу нормальным людям. Потому что когда вы представляете нас в других странах, мне просто стыдно за нашу страну. Стыдно, что будут думать, что тут все неадекватные, неграмотные люди.


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