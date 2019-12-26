До $100 тысяч: сколько зарабатывают белорусские «звезды» на новогодних корпоративах 11 26.12.2019, 10:57

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Тима Белорусских

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Верхняя и нижняя границы ценника серьезно отличаются.

Топовый артист Тима Белорусских просит за новогодний корпоратив минимум 100 тысяч долларов. А еще недавно он был официантом в минском кафе, пишет kp.by.

В топе самых дорогих белорусских групп не первый год держатся «J:Морс». На пятки «морсам» наступает могилевская группа NizKiz. Это те самые ребята, которые пели на разогреве у 30 Second to Mars в «Чижовка-Арене» в этом году. А теперь за новогоднее выступление парни берут $3000.

В топе самых дорогих белорусских групп не первый год держатся «J:Морс».

Фото: ДМИТРИЙ ЛАСЬКО

- В декабре выступление «J:Морс» стоит 10 тысяч рублей, в ноябре - 8 тысяч. Весь декабрь у нас расписан. Но сам Новый год в этом году мы решили встречать с семьями. Хотя бывают такие внезапные заказчики с сумасшедшими гонорарами, что планы могут в любой момент поменяться, - рассказывает менеджер группы Руслан Стариковский.

Группа NizKiz споет для вас за $3000.

Фото: СВЯТОСЛАВ ЗОРКИЙ

Белорусы, которые прославились в России, конечно, стоят в разы дороже. Топовый артист Тима Белорусских просит за новогодний корпоратив минимум 100 тысяч долларов. И это рекорд! Например, гремевшую в свое время из всех маршруток IOWA можно заказать примерно за $17 тысяч. «Ляпис 98» просят $10 тысяч. Романтичного Дмитрия Колдуна - за $8. А знаменитый Макс Корж не участвует в предновогоднем чесе - рэпер не поет на корпоративах.

Тима Белорусских сейчас на пике славы и берет от этого по максимуму. Фото: Инстаграм

- Меня не удивляет стоимость Тимы Белорусских. Это нормальная цена для топовых артистов в России. Страна огромная, а трендовых артистов сейчас немного. Стоят они, как правило, от $100 до $200 тысяч долларов, - делится мнением Руслан Стариковский.

Что же касается белорусских артистов - тут из года в год ситуация практически не меняется. Около $2000 за выступление просят NaviBand, Инна Афанасьева, Ядвига Поплавская и Анастасия Тиханович, группа «Дрозды». За $1000 - 1500 можно пригласить на корпоратив Ларису Грибалеву, Искуи Абалян, Алену Ланскую, Алексея Хлестова. Кстати, у Алексея в этом году необычно богатый декабрь на выступления. График артиста расписан на декабрь, да и в новогоднюю ночь запланировано три выступления. Но, как признался Алексей, стоимость его выступления не меняется в течение года. Новый год - не повод больше заработать на поклонниках творчества, уверен артист.

Гремевшую в свое время из всех маршруток IOWA можно заказать примерно за $17 тысяч.

Фото: СВЯТОСЛАВ ЗОРКИЙ

А вот самый предприимчивый и улыбчивый артист страны бьет рекорды по количеству корпоративов - в этом году у Александра Солодухи 49 корпоративов!

У Александра Солодухи в этом году 49 корпоративов!

Фото: ПАВЕЛ МАРТИНЧИК

- Я сам не могу поверить - все расписано до 18 января. 7 концертов, правда, благотворительных, а 42 - коммерческих. В 2018 году было 33 корпоратива, в 2017-м - 22. Страна, как обычно, разрывает! - смеется артист.

Цена на выступление заслуженного артиста варьируется от $500 до $3000. Александр признался, что в новогоднюю ночь он выступает три раза и заработает больше $5000.

NaviBand - одни из самых востребованных музыкантов.

Фото: СВЯТОСЛАВ ЗОРКИЙ