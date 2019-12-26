РБК: Москва и Минск отложили решение о наднациональных органах 5 26.12.2019, 11:00

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Подписание соответствующей «дорожной карты» перенесено на 2023–2024 годы.

Согласование последней, 31-й «дорожной карты» по так называемой интеграции России и Беларуси, предлагающей создание наднациональных органов, отложено на следующий этап обсуждения, утверждают источники РБК. Все остальное стороны согласовали.

Соглашение без одной карты

Подписание 31-й «дорожной карты» по интеграции отложено на следующий этап обсуждения, сообщилидва источника, знакомые с ходом российско-белорусских переговоров. Отвечая на соответствующий вопрос журналистов, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что согласованы все карты, кроме одной, но и без нее можно начинать работу по другим вопросам. «Безусловно, можно [начать реализацию согласованных «дорожных карт»] и очевидно, что работа уже будет вестись», — сказал Песков.

О создании наднациональных органов «на данном этапе» речи не идет, заверил РБК один из источников, знакомый с переговорами с российской стороны. Как минимум из-за сроков реализации предложений: кратчайший срок исполнения самых простых «дорожных карт» — 2021 год, говорит он. Собеседник РБК уточнил, что на реализацию других карт отведено еще больше времени — 2023 год или даже к 2024-й, поэтому перспектива создания наднациональных органов или единого эмиссионного центра очень далека.

Напомним, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что одной из интеграционных карт является создание наднациональных структур, введение единой валюты и эмиссионного центра.

Вице-премьер Беларуси Дмитрий Крутой заявил, что Лукашенко и Путин подпишут интеграционный пакет в торжественной обстановке в течение двух-трех дней.