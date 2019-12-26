Ученые: Киты невидимы для рыб 1 26.12.2019, 11:19

Они научились обходить стратегии защиты.

Невзирая на чуткость и многочисленность рыб в стае, охотящиеся на них киты-горбачи не кажутся им угрозой до самого последнего момента, когда реагировать уже поздно, пишет Naked science.

Многочисленность — тоже форма защиты: многотысячные, беспокойные скопления позволяют каждой отдельной птице или рыбе раньше реагировать на приближение хищника и нарушают его ориентацию. Однако эта стратегия не слишком эффективна против китов, таких как 10-15-метровые горбачи. Внезапно сближаясь с косяком мелких морских анчоусов, они способны заглотить сразу две трети рыбешек и, отфильтровав, отправить в желудок.

Но как огромному хищнику удается незаметно подкрасться к нервной, чуткой, многоглазой рыбьей стае? Анчоусовые спасаются от хищников более 100 миллионов лет, и эволюция давно выработала у них весьма эффективные стратегии поведения. Что же не так идет с китами? Этот вопрос рассмотрели Джереми Гольдбоген и его коллеги из Стэнфордского университета.

По мнению ученых, киты, хотя и появились менее пяти миллионов лет назад, научились обходить более древние стратегии рыб, используя экстремально большое отношение размеров их тела, редкое в природе для пары хищник — жертва.

В лаборатории они поставили эксперименты над отдельными морскими рыбками. Им демонстрировали условный образ приближающегося хищника — растущие с соответствующей скоростью пятна подходящих размеров — и следили за поведением. Затем эти данные использовали для компьютерного моделирования поведения целого косяка во время нападения их естественных врагов.

Атлантические горбатые киты освоили новую тактику охоты, научившись обманывать рыбу и заставлять ее саму заплывать им в пасть. По словам авторов, наиболее эффективно рыбы реагировали на изменения картинки, характерные для сближающегося со стаей хищника не столь крупных размеров, такого как морской лев. Очевидно, что с противниками такой величины анчоусовым приходится сталкиваться чаще — и именно к ним максимально адаптировано их поведение.

Но при имитации нападения кита-горбача рост его фигуры происходил слишком медленно, недостаточно пугая рыб, — до самого момента, пока не распахивалась пасть. Аналогичное поведение исследователи наблюдали в природе, проследив за косяками анчоусовых у побережья Южной Калифорнии. Как и в их эксперименте, рыбы пугались не на шутку лишь тогда, когда приблизившийся кит уже раскрывал свой рот: однако было уже поздно, и громадный хищник заглатывал по 30-60 процентов всего косяка.