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Павла Северинца задержал ОМОН

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  • 26.12.2019, 11:53
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Павла Северинца задержал ОМОН
Павел Северинец
Фото: Arciom Liava / Facebook

Политика повезли в РУВД Центрального района.

Сопредседателя БХД Павла Северинца задержал у его дома ОМОН. Об этом в Facebook сообщила супруга политика Ольга Северинец. Политика повезли в РУВД Центрального района.

Сегодня над Северинцем должен был состояться суд за призывы к участию в акции против интеграции 7 декабря. За участие в этой акции политика осудили еще 18 декабря, дав ему 15 суток, но отбывать наказание не отправили. Тогда Северинца тоже возле дома задержал ОМОН, напоминает tut.by.

Также 26 января в Минске проходят суды над другими участниками массовых акций против интеграции с Россией, которые состоялись 7 и 8 декабря. На четверг запланировано более 15 судебных заседаний. Большинству судьи дают штрафы 30 или 50 базовых величин, одной активистке — Елене Толстой — помимо штрафа дали 5 суток ареста и задержали прямо в зале суда. Она объявила голодовку.


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