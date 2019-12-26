Индекс оливье: новогодний салат для белорусов за пять лет подорожал в полтора раза 26.12.2019, 12:16

За последний год салатная инфляция — 3,7%.

Есть кое-что, что объединяет большинство белорусов в новогодние праздники. Это салат оливье, который обязательно должен стоять на столе у каждой уважающей себя хозяйки 31 декабря.

Именно он - главный гость на праздничном столе. Рецепт праздничного салата неизменен годами, поэтому по нему проще всего отследить изменение цен на продукты - инфляцию. Получается, так называемый индекс оливье - наш праздничный аналог известного мирового индекса бигмака. И накануне Нового года kp.by по традиции подсчитывает индекс оливье.

Для этого мы отправляемся за одинаковым набором продуктов в один из столичных гипермаркетов. Рассказываем, что изменилось за последние 5 лет.

Маринованные огурцы подорожали вдвое за 5 лет

Оливье неуклонно дорожает. За последний год салатная инфляция - 3,7%. Это меньше официально запланированной в 2019 году инфляции в 5%, но вдвое выше прошлогоднего подорожания салата.

Из ингредиентов за последний год заметнее всего подорожал зеленый горошек (+15,8%). На втором месте - яйца, прибавившие 9,4% в цене. Маринованные огурцы в баночке подорожали на 6 копеек, а полкило картошки - на 5.

Остальные продукты - по прошлогодней цене. Исключение - колбаса, которая стала дешевле на 56 копеек, это минус 12,5% за год. Что интересно, в прошлом году она ровно на столько же подорожала, а значит, мы вернулись к цене 2017 года.

Второй интересный факт: самым дорогим ингредиентом салата оказалась не колбаса, а маринованные огурцы - 4,55 рубля. Особенно если учесть, что именно консервированные огурцы - чемпион пятилетнего подорожания. За 5 лет они стали стоить вдвое дороже! Так что домашние закатки - отличная экономия.

Причем за пятилетку подорожали абсолютно все ингредиенты оливье. После огурцов идет колбаса, которая стала стоить в полтора раза дороже (+1 рубль 47 копеек). На третьем месте - зеленый горошек (+21%). Меньше всех подорожала бульба - всего на копейку за пять лет.

Пять лет назад, когда «Комсомолка» впервые подсчитала собственный индекс оливье, ингредиенты для салата стоили 9 рублей (90 000 в неденоминированных рублях). Выходит, за 5 лет инфляция оливье составила 59%. То есть за те деньги, которые мы потратили на один тазик сегодня, пять лет назад можно было сделать более полутора тазиков.

Но с нашей нестабильной экономикой сравнивать только в рублях было бы не совсем точно, поэтому по традиции пересчитаем в доллары. По официальному курсу тазик оливье в этом году стоит $6,8 - на 30 центов дороже, чем в прошлом году. Тогда стоимость тазика оливье равнялась 6,5 доллара.

Если взять в качестве мерила тазик оливье, то окажется, что спустя пять лет на среднюю зарплату мы можем купить себе больше продуктов. В октябре 2015 года средняя зарплата по стране составляла 687,4 рубля. На эти деньги пять лет назад можно было купить 76 тазиков оливье.

В 2019 году на среднюю зарплату в 1123,4 рубля можно позволить себе почти на три тазика больше - 78,7 тазика. Кстати, в 2017 году при средней зарплате в 841 рубль мы могли позволить себе только 62 тазика салата - почти на 17 меньше, чем сейчас.

За последний год больше всего выросла покупательская способность строителей и финансистов - они могут позволить себе на 11 тазиков оливье больше, чем в 2018 году. А вот меньше всего прибавили шахтеры - всего 2 салата.

Большие зарплаты айтишников, похоже, тоже перестали расти - на новогодний стол они смогут порубить всего на 4 салата больше, чем в прошлом году. Впрочем, им больше и не надо: и так выходит 287 тазиков оливье!

В целом картина совпадает и с официальной статистикой, которая говорит о том, что реальные зарплаты белорусов последние несколько лет растут. Только с января по сентябрь этого года они, по сравнению с прошлогодним периодом, увеличились на 7,8%.

Причем речь здесь идет именно о деньгах, которые мы можем достать из кошелька и потратить на что-нибудь приятное. Например, на лишние тазики оливье к новогоднему столу.

Как изменилась цена на тазик оливье за 5 лет (2019/2015 годы)

Банка зеленого горошка (400 г) - 1 рубль 65 копеек (1 рубль 36 копеек)

Докторская колбаса (500 г) - 4 рубля 49 копеек (3 рубля 2 копейки)

Яйца (6 шт.) - 1 рубля 49 копеек (1 рубль 27 копеек)

Картошка (500 г) - 27 копеек (26 копеек)

Морковка (100 г) - 9 копеек (6 копеек)

Лук (100 г) - 10 копеек (7 копеек)

Маринованные огурцы (720 г) - 4 рубля 55 копеек (2 рубля 13 копеек)

Упаковка майонеза (200 г) - 99 копеек (82 копейки)

ИТОГО: За 5 лет + 59% к цене.

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Сколько оливье могут позволить себе люди разных профессий

Айтишник - 287 тазиков (+4 тазика к прошлому году)

Шахтер - 135 тазиков (+2 тазика)

Финансист - 118 тазиков (+11 тазиков)

Бухгалтер или юрист - 115 тазиков (+8 тазиков)

Строитель - 93 тазика (+11 тазиков)

Работник торговли - 72 тазика (+5 тазиков)

Медик - 65 тазиков (+8 тазиков)

Работник сельского хозяйства - 58 тазиков (+6 тазиков)

Педагог - 58 тазиков (+7 тазиков)

Библиотекарь - 47 тазиков (+6 тазиков)

*В пересчете на среднюю зарплату за октябрь 2019 года

Топ-3 подорожаний года

Бензин

Все течет, все изменяется, и только цена на бензин стабильно повышается несколько десятков раз в год на 1 копейку. Причем подорожания иногда происходили с разницей в 2 - 3 дня. Так, и в 2018, и в 2019 году бензин дорожал 27 раз на 1 копейку. И за последние 2 года прибавка выйдет ощутимой - плюс 54 копейки за литр топлива. Такой постепенный рост цен концерн объясняет необходимостью «компенсации затрат нефтеперерабатывающих заводов по приобретению углеводородного сырья».

Коммуналка

Начиная с 2018 года коммуналка в Беларуси повышается в два этапа за год. Максимальное подорожание - 5 долларов для трех человек, соблюдающих лимиты в стандартной двушке. В итоге наши жировки потяжелели за 11 месяцев этого года почти на 12%. Газ подорожал на 24%, электричество - 16,6%, вывоз мусора - 10%, вода - 5,5%, отопление - 1%.

Сейчас мы оплачиваем по полным тарифам все услуги ЖКХ, кроме теплоснабжения и газоснабжения. С отоплением особенно сложно: мы возмещаем лишь 20% от его себестоимости.

Первый вице-премьер Беларуси Александр Турчин рассказал, что оплачивать 100% тарифы на отопление мы будем только в 2026 году.

- К этому вопросу надо подходить сдержанно. Опыт ряда стран показал, как повышение тарифов воспринимается населением, - заявил он на «Кастрычнiцкiм эканамiчным форуме».

Лук-севок

Цены на лук-севок весной 2019 года взлетели до небес, породив целую волну шуток про новый белорусский деликатес. Например, маленький стаканчик луковиц в мае на Комаровском рынке стоил 13 рублей! Спрос был большим (это как раз период посадки), но найти лук-севок было практически негде. Всему виной - неурожай из-за засухи в Нидерландах и Бельгии, основных поставщиках севка в нашу страну. Свой у нас тоже есть, но его доля на рынке - меньше 10%.