Китайский черный лебедь для мировой экономики 1 Александр Куликов, «Новое время»

26.12.2019, 12:22

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Чего ждать от Поднебесной в 2020 году?

Экономика Украины сейчас выходит на траекторию роста. Но оглядываясь вокруг, помимо тех рисков, которые есть внутри страны и в первую очередь связаны с политикой, есть еще и риски внешние. Риски, которые могут помешать росту нашей экономики в предстоящие годы.

Не секрет, что мировая экономика находится сейчас не в лучшем состоянии и кризисные явления беспокоят многих экономистов в мире. И вполне вероятно, что в 2020 и 2021 году негативная ситуация в мировой экономике своим развитием может навредить нашей экономике. Есть риск того, что в мировой экономике прилетит так называемый «черный лебедь», который обычно всегда появляется неожиданно и не там, где его ждут. И одним из таких лебедей, вероятно, самым сильным и значимым для всей экономики мира, может стать ухудшение экономической ситуации в экономике Поднебесной.

Влияние Китая

С момента кризиса 2008 года самый ощутимый вклад в рост мировой экономики внес Китай. Экономика Китая в номинальных долларах за 10 лет увеличилась с $4,6 трлн в 2008 году до $13,6 трлн в 2018. При том, что вся экономика мира в 2018 году равнялась $85 трлн. Экономики стран Запада так сильно за этот период не выросли. И поэтому именно экономику Поднебесной можно смело назвать тем локомотивом, за счет которого и росла экономика мира. Но сейчас рост экономики Поднебесной замедляется.

Экономика азиатского гиганта с 2008 года растет бурными темпами за счет роста внутреннего потребления. А внутреннее потребление внутри Китая в значительной степени растет за счет роста кредитования и долга внутри страны.

В чем проблема

Китай перенял опыт западных стран в вопросе строительства долговых пирамид и к текущему моменту уже обогнал все остальные ведущие экономики мира в этом вопросе. Ведь если в 2007 году внутренний долг в Китае, включающий в себя долг людей, компаний и государства финансовому сектору, составлял 33,9 трлн юаней, что тогда было 126% от ВВП, то в 2018 году этот долг разросся до величины 196 трлн юаней, что равно 218% от ВВП. А если к этому добавить долги финансового сектора Китая и внешние долги, то их совокупная величина уже превышает 300% от ВВП Китая.

И по этим показателям Китай уже фактически сравнялся с развитыми странами. Он почти догнал Японию с совокупным долгом 400% от ВВП, сравнялся с европейскими долгами, равными 300% от ВВП.

Но догнав развитые страны по размеру долга, Китай все же перестарался в этом вопросе. Ведь китайский долг стоит дороже долга в развитых странах. В Японии и Германии доходность по государственным облигациям достигает 0% и иногда даже имеет отрицательные значения. Китай таким похвастаться не может.

300% китайского долга по обслуживанию стоят как 450−600% долга в развитых странах

Китайские компании и граждане кредитуются по более высоким ставкам, чем американцы, европейцы или японцы. А стоимость обслуживания долга в размере $100 при ставке 6% годовых равна стоимости долга в размере $200 при ставке 3%. И если сопоставлять так, то китайские долги сегодня стоят намного больше, чем долги в развитых странах, ведь процентных обременений по ним — больше.

Ставка ФРС США сейчас составляет 1,75% годовых и в последние годы не превышала 2,5%. В то же время ставка Народного Банка Китая составляет 4.15%, а долгое время она держалась на уровне 4.35%. Реальные ставки по кредитам в Китае в 1,5−2 раза превышали подобные ставки в развитых странах. Поэтому 300% китайского долга по обслуживанию стоят как 450−600% долга в развитых странах.

Текущая ситуация в экономике Китая схожа, а может даже и хуже той ситуации, которая была в США в 2007 году перед кризисом 2008 года. И потенциальный долговой кризис в Китае является самым большим риском для мировой экономики на сегодняшний день, самым большим и значимым «черным лебедем», который потенциально может прилететь в 2020 и 2021 годах.

Что будет, если кредитный рынок рухнет

Если кредитный рынок Поднебесной в ближайшие годы рухнет, то это непременно сократит общее совокупное потребление товаров и услуг в Китае. Падение китайского спроса, учитывая величину китайской экономики, автоматически ударит по всем сегментам мировой экономики. Упадет буквально все: спрос на нефть, спрос на металлы, компьютеры, смартфоны, автомобили, программное обеспечение, мясо и все остальное. Так же, как и в 2008 году, падение спроса американцев, ввиду кредитного коллапса на рынке ипотечных бумаг, ударило по всей мировой экономике и привело к цепной реакции по всему миру. И, конечно, пострадает и экономика Украины, так же, как она пострадала в 2008 году.

Какова вероятность катастрофы

Вероятность того, что экономика Китая улетит в бездну из-за кредитного коллапса не так велика, даже несмотря на долговой пузырь внутри страны. Причина проста — Китай видит опыт стран Запада в 2008 году. Он видит и знает, что рецессию и кризис удалось не «вылечить», но сбить болезненные симптомы с помощью печатного станка. И Китай, в отличие от США в 2008 году, явно не собирается ждать момента, когда кредитная пирамида посыплется, он уже действует на опережение и собирается делать почти ровно то, что делали США и Европа после 2008 года.

Китай, так же, как и страны Запада, готов включить «печатный станок» денег и уже это делает. В китайской газете Global Times, которая считается рупором Компартии Китая, в ноябре было заявлено о том, что Китаю необходимо идти к нулевым процентным ставкам. И в последние месяцы Народный Банк Китая активно снижает свои ставки и вливает все новую и новую ликвидность.

Однако стоит понимать, что китайский юань не американский доллар и есть вопрос: А сможет ли Китай так же безнаказанно печатать деньги без последствий для юаня? Я думаю, что, скорее всего — нет. Юань не обладает той прочностью, которой обладает доллар, и поэтому китайский печатный станок, скорее всего, приведет к падению курса юаня. А это, в свою очередь, может привести к другому «черному лебедю» в мировой экономике. Падение юаня может подстегнуть рост инфляции по всему миру и вместо всеобщей рецессии мир может оказаться во всеобщей инфляции и стагфляции.

Потенциально механизм запуска инфляционного «черного лебедя» может быть таков. Китай будет печатать деньги, что приведет к обвалу юаня, и для того, чтобы притормозить падение юаня, Китай вынуждено будет продавать свои золотовалютные резервы, которых у него больше $3 трлн. А эта продажа, в свою очередь, может вызвать бурю в мировой финансовой системе. Ведь продавая доллары и другие валюты из своих резервов, Китай создаст их избыток, что также приведет к их обесценению. И мир получит вовсе не рецессию, а инфляцию и обесценение стоимости денег, а вместе с этим и долгов.

Вариант инфляционного «черного лебедя» для Украины будет менее болезненным. Ведь если основные мировые валюты будут падать в цене, то на контрасте для капиталов мы будем выглядеть более привлекательно. Украина, в отличие от мировой экономики, в последние годы уже пережила крах финансовой системы. У нас в стране долги уже сгорели, и гореть, собственно говоря, уже нечему. Это является нашим преимуществом. Спад в мировой экономике ударит по нашим экспортерам, но если мы у себя будем эффективно сдерживать инфляцию, то крепкая гривня может полностью нивелировать потери от экспорта. Но очень многое будет зависеть от властей страны, от их действий.

Все вышеописанное — это риски для мировой экономики, а не предсказание, и я не утверждаю, что такое обязательно случится. Инфляционный «черный лебедь» вероятен, но вовсе не обязателен. Ситуация, которая сегодня сложилась в мировой экономике с огромным объемом долгов и работающими печатными станками, уникальна и беспрецедентна. Такого в истории еще не было, поэтому любая оценка может быть лишь гипотетической.

Александр Куликов, «Новое время»