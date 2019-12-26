Видеофакт: Для лидеров «Европейской Беларуси» устроили салют под Окрестина 2 26.12.2019, 12:25

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иллюстрационное фото

Их поздравили с Рождеством и Новым годом.

25 декабря арестованных координаторов гражданской кампании «Европейская Беларусь» Евгения Афнагеля и Максима Винярского поздравили с Рождеством и Новым годом большим салютом прямо у тюрьмы (Центр изоляции правонарушителей) на Окрестина.

Напомним, координаторы «Европейская Беларусь» осуждены на 15 суток за участие в акции в защиту независимости Беларуси. Они проведут Новый год под арестом.