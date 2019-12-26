«Мы чуть-чуть уже стали европейцами» 3 26.12.2019, 12:35

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Виталий Кличко

Фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko

Мэр Киева – об итогах десятилетия для себя и Украины.

Телеканал Настоящее Время подготовил серию интервью, в которых политики, актеры, писатели и просто известные люди подводят итоги десятилетия – для себя и своих стран. Что было самым главным для этих людей за прошедшие 10 лет? Кто был для них "человеком десятилетия", что они считают главным достижением и провалом за это время?

В сегодняшнем выпуске – интервью бывшего боксера-тяжеловеса Виталия Кличко, который после окончания спортивной карьеры стал мэром Киева.

— Что было для вас главным событием десятилетия и почему?

— Революция Достоинства. Она показала идентификацию украинцев, сплотила их вокруг национальной идеи, сделала ключевой выбор в развитии Украины как демократической страны. И я уверен, что те ключевые принципы гражданского общества, которые были кристаллизированы в этот момент, являются основоположными принципами развития будущего Украины.

Не секрет, что Украина развивалась в таком направлении возвращения к Советскому Союзу. Мы были в Советском Союзе. Мы не хотим back to USSR, не хотим обратно вернуться в прошлое. И мы видим свое будущее только лишь как цивилизованная европейская страна со стандартами жизни, которые есть в Европе.

Это ключевое состояние, когда украинцы сказали и проявили свою патриотическую гражданскую позицию. Когда они сказали: мы считаем, что наше будущее – в Европе. Несмотря на то, что руководство страны в тот момент делало все любыми методами для того, чтобы этого не произошло. И к большому сожалению, это противостояние трагически закончилось для части людей, которые заплатили высокую цену за такое стремление – цену своей жизни.

— Кто для вас "человек десятилетия"?

— Самый главный человек всех моих 48 лет – это моя мама. Не только последних десяти лет, главный человек 48 лет. Сложный вопрос. Для меня играют большое значение люди, которые находятся рядом со мной. Люди, которые помогают. Каждый вносит какую-то маленькую составляющую в мировоззрение, в оценки. Все-таки мама является ключевым составляющим человеком моего появления в этот свет. И в последние 10 лет так же.

— В ком и в чем вы разочаровались за 10 лет?

— Я философски отношусь к любым событиям, которые происходят. Но очень часто я в последние 10 лет, занимаясь именно последние 10 лет политикой, часто разочаровывался в людях. Это было самое большое разочарование, когда разочарование в человеке.

— В ком конкретно?

— Не хотел бы поднимать этот вопрос. Не хотел бы переходить на персоналии. Это мое личное.

— Что, по-вашему, будет ждать вашу страну (Украину) в следующие 10 лет?

— Мы чуть-чуть уже стали европейцами, мы имеем безвизовую возможность путешествовать по Европе. Я очень сильно хотел бы, чтобы мы по-настоящему стали также составляющей большой европейской семьи. Ведь болгары, румыны, даже Молдавия уже являются частью Европы. Я думаю, что нам необходимо еще немного для того, чтобы и мы, украинцы, по-настоящему стали частью европейской семьи.

Географически мы европейцы, и исторически, ментально. Но нам необходимо изменить стандарты жизни, законы и многие вещи, которые смогут по-настоящему сделать Украину европейской страной. От нас много зависит на самом деле.

— Что вы себе чаще всего говорили в прошедшие 10 лет?

— Самое такое знаменитое выражение Кличко за последние [10 лет]: не каждый может заглянуть в завтрашний день. Но я могу сказать, что я могу. Не каждый может заглянуть – я могу.