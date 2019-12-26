Пять принципов правильного питания, которые изменят жизнь в новом году

Пять принципов правильного питания, которые изменят жизнь в новом году2
- 26.12.2019, 12:39
- 1,618
Советы, которые помогут вам чувствовать себя отлично.
Cоветами делится сайт «Популярная механика».
Начинайте день с полноценного завтрака
Сбалансированный завтрак, в котором есть белок, клетчатка и сложные углеводы, помогает контролировать аппетит и не переедать в течение дня. Подойдут яйца, тарелка овсяной каши, творог, нежирный сыр.
Питайтесь равномерно в течение дня
Идеальное меню на день — 3 основных приема пищи и 2 перекуса. Ни в коем случае не голодайте днем — это часто приводит к вечернему перееданию, из-за которого ухудшается сон.
Поешьте перед походом в магазин
Голодный человек в супермаркете не может сделать рациональный выбор. Перед выходом лучше перекусите.
Следите за количеством белка
Белок считается вторым по значимости элементом в организме человека после воды, ведь это строительный материал для наших мышц. Взрослому человеку необходим 1 г белка на 1 кг веса. Ваш вес 65 кг? Значит, в день вам нужно 65 г белка, который можно получить из мяса, рыбы, яиц, молочных продуктов, а также протеиновых коктейлей.
Будьте осторожны с жирами
Важно знать, что ненасыщенные жиры намного полезнее остальных. Они есть в рыбе, икре, орехах, семенах, оливковом и льняном масле.