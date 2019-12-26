Пять принципов правильного питания, которые изменят жизнь в новом году 2 26.12.2019, 12:39

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Советы, которые помогут вам чувствовать себя отлично.

Cоветами делится сайт «Популярная механика».

Начинайте день с полноценного завтрака

Сбалансированный завтрак, в котором есть белок, клетчатка и сложные углеводы, помогает контролировать аппетит и не переедать в течение дня. Подойдут яйца, тарелка овсяной каши, творог, нежирный сыр.

Питайтесь равномерно в течение дня

Идеальное меню на день — 3 основных приема пищи и 2 перекуса. Ни в коем случае не голодайте днем — это часто приводит к вечернему перееданию, из-за которого ухудшается сон.

Поешьте перед походом в магазин

Голодный человек в супермаркете не может сделать рациональный выбор. Перед выходом лучше перекусите.

Следите за количеством белка

Белок считается вторым по значимости элементом в организме человека после воды, ведь это строительный материал для наших мышц. Взрослому человеку необходим 1 г белка на 1 кг веса. Ваш вес 65 кг? Значит, в день вам нужно 65 г белка, который можно получить из мяса, рыбы, яиц, молочных продуктов, а также протеиновых коктейлей.

Будьте осторожны с жирами

Важно знать, что ненасыщенные жиры намного полезнее остальных. Они есть в рыбе, икре, орехах, семенах, оливковом и льняном масле.