К журналистке российской «Новой газеты» Юлии Полухиной пришли с обыском 26.12.2019, 12:51

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Юлия Полухина

Фото с личной страницы в фейсбуке

Обыски проходят в связи со статьями о российских ЧВК.

К корреспондентке российской «Новой газеты» Юлии Мартовалиевой (Полухиной) пришли с обыском, сообщает «Новая газета».

По информации издания, в восемь утра к ней домой пришли сотрудники управления Следственного комитета по Краснодарскому краю и бойцы СОБРа.

По версии издания, обыск связан со статьями про «вооруженные формирования» в Донбассе, «а также с расследованиями фактов контрабанды», про которые писала Полухина. После обыска журналистку увезли «в неизвестном направлении», добавили в «Новой газете».

Как передает «МБХ медиа» со ссылкой на пресс-секретаря «Новой газеты» Надежду Прусенкову, обыск связан с участниками частной военной компании «Е.Н.О.Т. корп.». Заметка Полухиной об этой ЧВК, члены которой проходят по уголовному делу по нескольким статьям, включая организацию преступного сообщества (статья 210 УК) и бандитизм (статья 209 УК), вышла в феврале.

Как позднее писал «Коммерсант», по этому же делу проходит советник академика РАН Михаила Пальцева Андрей Молокоедов. По данным газеты, Молокоедова познакомила с лидером ЧВК Романом Теленкевичем «журналистка одного из федеральных СМИ». «Коммерсант» не называл фамилию журналистки, вероятно, речь идет о Полухиной.