Лукашенко провел масштабные кадровые перестановки

Лукашенко провел масштабные кадровые перестановки13
- 26.12.2019, 12:57
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Назначения сделаны в регионах и министерствах.
Лукашенко согласовал сегодня назначения новых заместителей министров промышленности и юстиции, а также новых руководителей местных исполнительных органов. Об этом сообщает пресс-служба диктатора.
Лукашенко назначил:
Сергея Терентьева — Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Алжирской Народной Демократической Республике по совместительству;
Марину Долгополову — постоянным полномочным представителем Республики Беларусь при уставных и других органах Содружества Независимых Государств.
Лукашенко также дал согласие на назначение:
Игоря Чеснока — первым заместителем председателя Гомельского облисполкома;
Виктора Пранюка — заместителем председателя Гродненского облисполкома;
Игоря Марковича — председателем Полоцкого райисполкома;
Василия Шилова — председателем Верхнедвинского райисполкома;
Олега Лындина — председателем Толочинского райисполкома;
Сергея Дылюка — председателем Наровлянского райисполкома;
Геннадия Шатуева — председателем Кореличского райисполкома;
Владислава Гершгорина — председателем Ошмянского райисполкома;
Александра Горбачевского — председателем Костюковичского райисполкома;
Сергея Шацкого — председателем Кричевского райисполкома;
Александра Сивакова — главой администрации Железнодорожного района Гомеля;
Петра Соловьева — главой администрации Октябрьского района Могилева;
Сергея Гунько — первым заместителем министра промышленности;
Натальи Филипповой — заместителем министра юстиции;
Андрея Андреева — генеральным консулом Республики Беларусь в Шанхае (Китай);
Оксаны Цылько — председателем Комитета государственного контроля Брестской области;
Дмитрия Комлача — генеральным директором РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по механизации сельского хозяйства»;
Вячеслава Хрола — членом Витебского облисполкома.