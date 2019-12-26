Лукашенко провел масштабные кадровые перестановки 13 26.12.2019, 12:57

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Назначения сделаны в регионах и министерствах.

Лукашенко согласовал сегодня назначения новых заместителей министров промышленности и юстиции, а также новых руководителей местных исполнительных органов. Об этом сообщает пресс-служба диктатора.

Лукашенко назначил:

Сергея Терентьева — Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Алжирской Народной Демократической Республике по совместительству;

Марину Долгополову — постоянным полномочным представителем Республики Беларусь при уставных и других органах Содружества Независимых Государств.

Лукашенко также дал согласие на назначение:

Игоря Чеснока — первым заместителем председателя Гомельского облисполкома;

Виктора Пранюка — заместителем председателя Гродненского облисполкома;

Игоря Марковича — председателем Полоцкого райисполкома;

Василия Шилова — председателем Верхнедвинского райисполкома;

Олега Лындина — председателем Толочинского райисполкома;

Сергея Дылюка — председателем Наровлянского райисполкома;

Геннадия Шатуева — председателем Кореличского райисполкома;

Владислава Гершгорина — председателем Ошмянского райисполкома;

Александра Горбачевского — председателем Костюковичского райисполкома;

Сергея Шацкого — председателем Кричевского райисполкома;

Александра Сивакова — главой администрации Железнодорожного района Гомеля;

Петра Соловьева — главой администрации Октябрьского района Могилева;

Сергея Гунько — первым заместителем министра промышленности;

Натальи Филипповой — заместителем министра юстиции;

Андрея Андреева — генеральным консулом Республики Беларусь в Шанхае (Китай);

Оксаны Цылько — председателем Комитета государственного контроля Брестской области;

Дмитрия Комлача — генеральным директором РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по механизации сельского хозяйства»;

Вячеслава Хрола — членом Витебского облисполкома.