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В Москве задержали Алексея Навального

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  • 26.12.2019, 13:01
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В Москве задержали Алексея Навального
Алексей Навальный
Фото: AP

Дверь в офис политика выпилили «болгаркой».

В московский офис Фонда борьбы с коррупцией пришли с обыском. Силовики задержали политика Алексея Навального, сообщает «Новая газета».

По словам сторонника Навального Леонида Волкова, сотрудники правоохранительных органов заклеивают камеры и «ломятся в двери». В офисе находятся около 40 сотрудников ФБК, там проходила летучка. «В это время все сотрудники в офисе, можно отжать как можно больше техники», — предполагает Волков.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш пишет, что дверь в офис выпилили. Кроме того, Волков рассказал, что незадолго до обысков была заблокирована карта, на которую ФБК присылали пожертвования.


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