В Москве задержали Алексея Навального

В Москве задержали Алексея Навального7
- 26.12.2019, 13:01
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Дверь в офис политика выпилили «болгаркой».
В московский офис Фонда борьбы с коррупцией пришли с обыском. Силовики задержали политика Алексея Навального, сообщает «Новая газета».
По словам сторонника Навального Леонида Волкова, сотрудники правоохранительных органов заклеивают камеры и «ломятся в двери». В офисе находятся около 40 сотрудников ФБК, там проходила летучка. «В это время все сотрудники в офисе, можно отжать как можно больше техники», — предполагает Волков.
Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш пишет, что дверь в офис выпилили. Кроме того, Волков рассказал, что незадолго до обысков была заблокирована карта, на которую ФБК присылали пожертвования.
Алексея задержали силой и увели. Он не оказывал сопротивления. Остальных только что выпустили. В фбк остались юристы, там проходит обыск— Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) December 26, 2019
December 26, 2019