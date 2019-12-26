«Год рабства?»: молодая белоруска работала по 13 часов в день за $25 в месяц 7 26.12.2019, 13:15

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Уволиться не разрешали.

Выпускницу ПТУ Анастасию распределили в минский салон делать педикюр. Говорит, платили мало, в расчетниках суммы 50—60 рублей. Решила уволиться — не отпускают, нельзя. И тогда на этой копеечной основе заварилась тягучая каша с комками и лихими судебными поворотами. Например, теперь фирма требует возместить ей расходы на юриста, а это, считай, годовая зарплата Анастасии. Но, разумеется, не все однозначно. Давайте аккуратненько расхлебывать, сообщает onliner.by.

«Я целый день ничего не делала»

Анастасия окончила в Минске колледж бытового обслуживания. С 1 октября 2018 года ее перераспределили (почему «пере» — отдельная история) в минское ООО «Символ красоты» мастером по педикюру 3-го разряда. Оклад назначили 67 рублей 50 копеек, плюс доплаты за клиентов. Положенный срок отработки Анастасия не вытерпела, считает, это было невозможно.

— Рабочий день у меня был 13 часов, с 8 утра до 9 вечера с часовым перерывом на обед, — рассказывает девушка. — Проблема в том, что почти все это время, с утра до вечера, я ничего не делала. Не было клиентов, «несезон».

— А зачем вас вообще брали?

— Без понятия.

Этот вопрос позже зададим работодателю.

Год рабства?

В результате такой трудовой деятельности в расчетном листке Анастасии образовалась строка «Простои». Оплачивались они из расчета 2/3 обычной ставки. На простои, по словам Анастасии, приходилась подавляющая часть времени, поэтому зарплата получалась не очень большая.

В то же время она уверена: отсутствие клиентов — не ее проблема. Она не частник, а наемный работник, поэтому обеспечить работой должен наниматель.

Показывает расчетные листки за февраль, сентябрь и октябрь 2019 года. Тут значатся какие-то совсем неземные суммы. Но надо обращать внимание также на количество отработанных дней и помнить, что еще был аванс в 40 рублей. А также учитывать, что в некоторые месяцы, действительно, несезон.

Как образовывались такие зарплаты, можно попытаться понять, расшифровывая расчетники. План Анастасии на месяц — обслужить клиентов на 1500 рублей. Он ни разу не был выполнен, в лучшем случае удавалось выйти за 10 процентов.

А если бы выполнила? Бывшая работница объясняет, что в этом случае ей полагается, помимо оклада, 20% от заплаченных клиентами денег. Итого в идеале выпускница колледжа могла бы зарабатывать около 370 рублей.

В любом случае по распределению она обязана отработать год — и только потом, если захочет, отправляться на вольные хлеба.

— А говорят, рабство отменили, — это уже высказывается по поводу ситуации дядя работницы Сергей, который теперь пытается отстоять ее права.

«Увольте, а?»

В марте нынешнего года девушка написала заявление об увольнении. Но мы помним, что не так все просто: она же отрабатывает распределение, нельзя просто так уволиться. Поэтому причиной для досрочного расторжения договора указала невыполнение нанимателем законодательства о труде. В частности, речь идет о задержке мартовской зарплаты (на четыре дня) и отсутствии доплат до минималки.

Не исключено, что в компании и рады бы расстаться, но — никак. В ответном письме объясняют, что уволить согласны, только если Анастасия найдет фирму, согласную ее взять, и принесет оттуда бумажку.

Тупик. Девушка продолжает ходить на работу и целыми днями смотреть в окно. Фирма продолжает платить ей какие-то копейки.

Пусть тогда суд уволит!

Добиваясь разрыва отношений, девушка обратилась в суд: предложила уволить в связи с нарушением законодательства о труде. Нарушения, напомним, это несвоевременная выдача денег и отсутствие доплаты до МЗП. Также Анастасия требовала выходное пособие в размере двухнедельного заработка и возмещение морального вреда в размере 600 рублей.

Кстати, про историю с задержкой зарплаты на четыре дня... В компании говорят, что Анастасия в назначенную дату просто не пришла за деньгами. Она, в свою очередь, объясняет, что у нее в тот день был выходной, а значит, по правилам деньги должны были выдать накануне. Это для понимания уровня дискуссии и претензий.

Суд первой инстанции встал на сторону работодателя: со стороны фирмы есть нарушения, но они устранены и не являются достаточным основанием для увольнения работницы по ее желанию.

Анастасия обжаловала это решение — безуспешно.

Осталась еще и должна

Как бы то ни было, сегодня девушка в «Символе красоты» уже не работает — закончился срок, а продлевать контракт не захотела. Такое завершение карьеры стороны описывают по-разному: «вышвырнули» либо «уволилась» — но этот спор формулировок может продолжаться вечно, затягивая в свою воронку посторонних.

Но есть еще одна напасть. Теперь уже фирма, против которой судилась Анастасия, обратилась в суд и потребовала вернуть ей судебные расходы. «Символ красоты» приводит калькуляцию: в общей сложности пришлось потратить 1500 рублей.

По словам Анастасии, суд удовлетворил этот иск частично: теперь она должна фирме 800 рублей. Решение вступило в законную силу, но, похоже, и это еще не финиш. Теперь девушка обратилась в прокуратуру, ждет, что решат там.

«Символ красоты»: клиенты к Анастасии не хотели

В компании происходящее видят совсем иначе. Вот что рассказывает заместитель директора Елена Медведь:

— Анастасия пришла к нам по перераспределению с другого предприятия. До этого окончила колледж, у нас с ним есть договор о взаимодействии. Поскольку девушка училась за счет бюджета, это подразумевает год отработки. Почему перераспределили? Насколько знаю, в предыдущей организации тоже были судебные тяжбы…

— А зачем вы вообще брали, если такие простои?

— На самом деле клиентов достаточно! Мы нуждаемся в специалистах. Вообще, у нас работает три мастера по маникюру, педикюру и бровям, тоже молодые специалисты — они расписаны на два-три дня вперед. Правда, так получается, что молодежь приходит к нам, набивает руку и в определенный момент уходит работать на дом, на себя...

Молодой специалист — это всегда «кот в мешке». Мы готовы обучать, вкладывать, даже давать скидки клиентам, так как это именно молодой специалист. Но если клиент видит недобросовестное отношение, если его не устраивает качество, то он не вернется — и тут все равно, молодой это специалист или нет. Нас посещают в основном люди, которые живут недалеко, работает сарафанное радио…

Анастасия, на мой взгляд, не имела желания работать.

Елена Медведь объясняет, что дело еще в совмещении профессий: если нет работы для мастера по педикюру, всегда найдется занятие по маникюру или бровям. Но у Анастасии узкая специализация.

— Я предлагала ей работать не только мастером по педикюру, но и принести полученное в колледже свидетельство, подтверждающее квалификацию мастера по маникюру, — говорит замдиректора. — За год так и не принесла.

Поверьте, у нас нет цели получить специалиста, чтобы платить ему какой-то минимум, а он целый сидел в интернете через бесплатный Wi-Fi. Я вижу, что человек просто не желает работать.

— Сколько может зарабатывать у вас мастер, который желает работать?

— При полном рабочем месяце не меньше 400 рублей. Конечно, играет роль востребованность мастера, ведь клиент вправе выбирать — к этому хочу, к этому не хочу. К Анастасии не хотели.