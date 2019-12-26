Вице-президент Еврокомиссии написал «любовное письмо» Британии 1 26.12.2019, 13:17

Франс Тиммерманс

ФОТО: ЕРА

Франс Тиммерманс заявил, что Британию всегда радушно примут обратно в ЕС.

Заместитель главы Европейской комиссии Франс Тиммерманс написал "любовное письмо" Британии, в котором отметил, что выход страны из ЕС разбивает ему сердце.

Как сообщает "Европейская правда", письмо опубликовало издание The Guardian.

Тиммерманс говорит, что впервые полюбил Великобританию и ее характер, когда учился в британской школе Святого Георгия в Риме.

"Сейчас я знаю тебя. И я люблю тебя. За то, кем ты есть, и что ты мне дала. Я как старый любовник", - пишет вице-президент Европейской комиссии.

"Я знаю твои сильные и слабые стороны. Я знаю, что ты можешь быть щедрой, но и скупой. Я знаю, что ты веришь в свою уникальность и непохожесть. Конечно, во многом это так и есть, но меньше, чем ты думаешь", - добавляет он.

Тиммерманс отмечает, что все европейские нации уникальны, а различия между ними является источником восхищения, удивления, непонимания, насмешки, карикатур и, конечно же, любви.

Он пишет, что сожалеет о разрыве отношений с Лондоном и считает, что решение бывшего премьера Дэвида Кэмерона о проведении референдума в 2016 году было ненужным.

"В ходе этого процесса тебе и всем нам был нанесен такой большой ненужный ущерб. И я боюсь, он будет еще больше", - пишет вице-президент ЕК, отмечая, что Британию всегда радушно примут обратно, если она решит вернуться.

31 января, спустя более трех лет после референдума, Великобритания покинет ЕС на условиях так называемого "упорядоченного Brexit".