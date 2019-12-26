Почему с точки зрения науки мы любим соревноваться и побеждать 26.12.2019, 13:21

Благодаря азарту у людей могут формироваться даже лидерские качества.

Азарт — одна из самых неоднородных человеческих эмоций, связанная с предвкушением успеха. В рамках этого материала мы расскажем о том, что из себя он представляет с точки зрения науки. Потому что причины, по которым одни люди очень любят соревноваться и побеждать, а другим это свойственно в меньшей степени, могут иметь под собой не только психологическое, но и физиологическое объяснение. «Хайтек» в партнерском материале вместе со СТАВКА TV рассказывает о том, как связаны азарт и лидерство в жизни, можно ли через игру воспитать в себе лидерские качества и что для этого необходимо делать.

Около 80% американцев в какой-то момент своей жизни играли в азартные игры. Считается, что люди начинают играть скорее из-за социальных и культурных факторов, нежели других: это любопытство, принадлежность к достаточно закрытой коммуне и часто желание заработать. При этом ученые отмечают, что социальные факторы важны только для старта, дальше к процессу подключается именно азарт — эмоция, которая определяет поведение человека во время процесса.

Неопределенность как стимул

Одним из основных отличительных принципов азартных игр (и, собственно, самой эмоции) является ее неопределенность — будь то размер джекпота или вероятность выиграть. Неопределенность этого вознаграждения играет, как правило, решающую роль в привлекательности азартных игр.

Во время приятных занятий, например, когда мы едим вкусную пищу или занимаемся сексом, в человеческом организме начинает выделяться нейротрансмиттер — дофамин. Именно его высвобождает мозг и во время ситуаций, в которых результат до конца не ясен: особенно в моменты, ведущие к потенциальной победе человека. Не менее привлекателен с точки зрения азарта спорт. Болельщики, не знающие достоверно, чем закончится матч, получают огромный заряд энергии. Непредсказуемость результата, острые повороты игры и командные чувства сегодня даже в интернете вызывают у человека чувство азарта.

Дофамин — один из так называемых гормонов счастья: активное химическое вещество, вырабатываемое головным мозгом человека, а также гормон, производящийся надпочечниками. Естественные выбросы дофамина во время процессов, которые приносят нам удовольствие, помогают мозгу закрепить важные для жизни действия и формируют привязанности.

Эта особенность дофамина может объяснить, почему люди меняют свое поведение во время сильной увлеченности каким-то процессом. Таким же образом формируется и зависимость от азартных игр, точнее, от выбросов дофамина во время ситуаций с неопределенным выигрышем.

Исследования показывают, что высвобождение дофамина во время азартных игр происходит в тех же областях мозга, которые активируются и во время употребления наркотиков. Однако эта черта дофамина приводит и к тому, что области мозга становятся гиперчувствительными и меняют отношение человека к поражению. Даже тогда мозг начинает вырабатывать дофамин, поскольку процесс становится важнее результата.

Благодаря азарту у людей могут формироваться даже лидерские качества, считают ученые. Чаще всего это связано с глубокой увлеченностью процессом и, как правило, большим количеством времени, потраченным на тот или иной проект. Азартные люди готовы брать на себя ответственность как за процесс, так и за результат, а выработка дофамина позволяет не опускать руки в случае поражения и продолжать работать над поиском выхода из ситуации. Однако самое важное — азарт снижает чувствительность человека к риску и инстинкт самосохранения, что может быть как положительным, так и отрицательным последствием работы дофамина.

Фактор успеха

Азарт можно использовать для качественного улучшения жизни и карьеры — процессы, связанные с этой эмоцией, отвечают за искренний интерес к своему делу, страсть при выполнении какой-либо работы, мотивируют на ее завершение и часто — сделать это лучше других. По сути, без азарта не бывает побед в спорте или в бизнесе — он позволяет сконцентрироваться как на процессе, так и на результате, думать о нем все свободное время и постоянно развивать себя в этой сфере.

Согласно исследованию ученых из Государственного научного центра социальной и судебной психиатрии имени В. П. Сербского, степень азартности человека зависит не только от социальных факторов, а также от характера и темперамента человека. Разные люди с разной скоростью увлекаются теми или иными процессами, кому-то достаточно одного взгляда на объект, чтобы зажечься им, другие же раскачиваются медленнее. Это связано с противовесом азарта и критического мышления, которое не позволяет мозгу вырабатывать дофамин.

Мнения

Выгорание на работе происходит именно в результате погружения человека в рутинные процессы — мозг прекращает вырабатывать дофамин, азарт прекращается и люди устают от любимых ранее процессов. Психологи советуют в таких случаях просто переключиться на какие-то другие вещи и отдохнуть, чтобы вернуть увлеченность в работе и азарт при выполнении даже рутинных процессов.

Согласно исследованию ученых из Стэнфорда, практически 100% спортсменов чувствуют азарт во время соревнований и более 80% считают его одним из важнейших факторов победы, после разве что усердных тренировок.

Важная особенность азарта заключается в том, что его можно контролировать: как останавливаться, так и, наоборот, разжигать. Например, люди, которые знают, что время споров они могут распаляться, вместо того, чтобы портить отношения, должны просто создать для себя несколько собственных правил и ритуалов, призванных мгновенно успокаиваться. И, наоборот, азарт можно использовать в стрессовые моменты, когда человеку необходимо повысить собственную работоспособность. При этом азарт и страсть в процесс заставляют людей начинать действовать и глубже вовлекаться в процессы.

Многовековая история взаимоотношения человека с играми и азартом показывает, что человечество играло в сотни разных азартных игр, развивая собственные софт-скиллы и составляя прогнозы на спорт, обучаясь грамотной коммуникации и, чего уж скрывать, зарабатывая и получая удовольствие. И тут важно помнить: несмотря на все известные нам возможные негативные последствия, умение грамотно справляться с азартом делает этот процесс интересным и безопасным.