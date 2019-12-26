Эрдоган намерен ввести войска в Ливию 6 26.12.2019, 13:34

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ФОТО: REUTERS/OSMAN ORSAL

Законопроект будет рассматриваться в турецком парламенте.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассматривает возможность ввода войск в Ливию.

Об этом он сообщил во время совещания в штаб-квартире своей Партия справедливости и развития, передает агентство Анадолу.

По словам Эрдогана, в январе он намерен направить в турецкий парламент законопроект об отправке войск в Ливию по приглашению официального правительства этой страны.

«Надеюсь, 8 или 9 января мы проведем его в Ассамблее и ответим на приглашение», — заявил президент Турции.

По слова Эрдогана, в отличие от военнослужащих других стран, турецкая армия будет находиться в Ливии законно.

«Мы будем оказывать всевозможную поддержку администрации Триполи, которая борется против мятежного генерала (Халифы Хафтара — ред.), поддерживаемого различными европейскими и арабскими странами. Они помогают военному преступнику, мы же отвечаем на приглашение законного правительства Ливии. В этом наша разница», — добавил он.

Ранее Эрдоган заявил, что в Ливии незаконно находятся 2 тысяч бойцов российской ЧВК Вагнера и 5 тысяч наемников из Судана, которые поддерживают мятежного генерала Халифы Хафтара.