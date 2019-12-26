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Заико о долгах правительства: Денег бы хватило, чтобы каждому школьнику выдать ключ от квартиры

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  • 26.12.2019, 13:40
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Заико о долгах правительства: Денег бы хватило, чтобы каждому школьнику выдать ключ от квартиры
Леонид Заико

Как белорусы могут заработать на «дурости» государства.

В свежем выпуске на Примусе Леонид Заико прокомментировал новость о том, что за десять месяцев с начала года импорт автомобилей в Беларусь превысил миллиард долларов – и вырос на 16%, пишет «Салiдарнасць».

– Если бы в Беларуси работал принцип экономической активности, то вы бы эти деньги вложили в мастерскую по производству стульев. Или по пошиву постельного белья. Неважно. Но у нас если вдруг услышат, что ты предприниматель, сразу появится пожарный, санстанция, налоговая... Как в сказке: по команде из ларца. Вот люди и думают – ну нафиг, лучше сесть и покататься.

Я сейчас скажу такое, что всем станет грустно. Что такое пенсия в Беларуси? Это 220 долларов. И это еще не в самом худшем исполнении. А если у вас пропущены годы в трудовом стаже, но она может быть, как у моего знакомого, где-то 180 долларов или ниже.

Мы берем свои сбережения, если они есть – и идем с вами в один белорусский банк. И видим там депозиты под 12,6% годовых. Допустим, что у нас есть, к примеру, 20 тысяч долларов, которые нам достались от наших бабушек и дедушек. А есть семьи, в которых люди работают компьютерщиками – так они эту сумму вообще могут за три месяца заработать.

А теперь слушаем внимательно: меняем эти доллары, грубо говоря, на 40 тысяч белорусских рублей. Кладем их в банк – и у вас будет начисляться один процент каждый месяц. То есть, вы будете получать каждый месяц по 400 рублей дохода. Вот вам и «пенсия», – замечает Заико.

По мнению экономиста, белорусы могут не «дурить себе голову с этой пенсией», особенно когда с каждым годом увеличивается трудовой стаж и повышается пенсионный возраст, а просто «использовать нынешнюю дурацкую систему», когда государство искусственно завышает ставки по рублевым вкладам.

– Одному моему старинному другу досталась квартира от дедушки за 80 тысяч долларов. Знаете, что он сделал? Он себе купил новый джип японский дорогой за 70 тысяч. И теперь туда-сюда по проспекту ездит. А мог бы поменять и положить на депозит – и получать 1600 рублей в месяц. Это же размер пенсии министра, пенсии депутата!

Экономист задается вопросом: почему мы не пользуемся этими нашими дурными производственными отношениями между государством и народом? По его мнению, крайне неразумно ведет себя и государство, которое «понабирало долгов на 40 миллиардов долларов, частных и государственных»:

– Из них 3 миллиарда долларов каждый год уходит только на обслуживание кредитов. Этих денег бы хватило, чтобы каждому школьнику выдавать ключи от новой квартиры.


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