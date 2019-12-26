«Ответ» Гаравскому: Лукашенко выдал себя с головой 2 26.12.2019, 14:33

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Фото: AFP

Версии диктатора о судьбе пропавших политиков противоречат друг другу.

Лукашенко заявил Венедиктову (главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов — ред.), что дал Следственному комитету задание добиться возвращения в Беларусь Юрия Гаравского, чтобы здесь его допросить.

Можно сказать, что на вопрос журналиста Алексея Венедиктова о пропавших политиках в связи с признаниями Юрия Гаравского Лукашенко отреагировал традиционно, как он обычно реагирует на эту тему. Прежде всего, правитель был раздражен, эта тема его сильно задевает, он о ней не может рассуждать спокойно, пишет политолог Валерий Карбалевич в статье на сайте «Радыё Свабода».

Разумеется, Лукашенко сразу отвергает свою причастность к этим исчезновениям. И объяснение очень интересное. Он обращается не столько к «нравственным» аргументам, сколько к «рациональным».

Первый аргумент: «Зачем мне это было нужно? Что изменилось, когда в Беларуси не стало двух или трех человек?». То есть, по словам Лукашенко, никакой опасности Юрий Захаренко и Виктор Гончар для власти не представляли.

Второй аргумент. «Я - политик, а какими они были политиками?» Здесь звучит неприкрытая обида.

Третий аргумент все же больше «моральный»: «Витя Гончар был моим хорошим приятелем и друзьям, мы в одном парламенте были. Не только в баню ходили». Насчет бани упоминание интересно. Ведь Гончар исчез как раз после выхода из бани.

Не менее «знаменательны» версии Лукашенко о судьбе пропавших политиков. Показательно, что правоохранительные органы на все заявления их родственников официально и стандартно отвечают: следствие не дало результатов, и что с ними произошло, неизвестно.

Однако из заявлений самого Лукашенко следует, что у него якобы больше информации, чем в прокуратуре, - он проявляет определенную «осведомленность» об их судьбе.

Стоит отметить, что за 20 лет после исчезновения политиков Лукашенко выделил несколько «версий» того, что с ними стало. Правда, его мнение почему-то постоянно меняется, эти версии взаимоисключают друг друга.

Таким образом, у диктатора есть сразу несколько «версий», которые противоречат друг другу: то они убиты, то они прячутся в Германии (в Украине), то их убийцы обнаружены в Германии.

Лукашенко заявил Венедиктову, что дал задание Следственному комитету добиться возвращения в Беларусь Юрия Гаравского, чтобы здесь его допросить. Однако Следственный комитет пока никак не комментирует это дело.