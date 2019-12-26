«Забегаю в детсад и кричу на повариху в шубе: самозванец!» 1 26.12.2019, 15:13

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Белорусские Деды Морозы рассказали об утренниках, которые запомнят навсегда.

Актер Театра белорусской драматургии Андрей Добровольский уже 30 лет в дни любимых праздников облачается в костюм Деда Мороза. Лет десять назад он отказался от вечерников - новогодних корпоративов, а на утренники спешит с удовольствием, пишет kp.by.

И кто заподозрит в этом Дедушке Морозе популярного артиста Республиканского театра белорусской драматургии Андрея Добровольского? Фото: Личный архив

- В начале моей дедморозовской карьеры меня пригласили в детский сад к 9 утра. Но транспорт оказался в жуткой пробке. Мобильных еще не было, и я опоздал на добрых полчаса. В садике воспитатели говорят: «Поздно! Дед Мороз уже вышел к детям» - оказалось, они экстренно подрядили повариху из столовой. На это я, уже переодетый, отрезал: «Не мешайте!» - и вышел к малышне. Моя вынужденная коллега пристально стреляет на меня испуганным взглядом, дети перестали водить хоровод. А я выпаливаю первое, что приходит на ум: «Самозванец!» Женщина одновременно плачет и смеется, но выбегает из зала, а я продолжаю утренник. Кстати, в самозванство было легко поверить: у меня костюм, борода, сапоги с иголочки, а у нее все казенное, посеченное молью, да еще и борода из ваты. Заведующая садом мне тогда призналась: в ее практике никто так ловко не выкручивался. И с тех пор я каждый год работаю в этом саду.

А кто заподозрит в исполнителе одной из главной ролей в "Мудрамеры" Деда Мороза?

Фото: ТАТЬЯНА МАТУСЕВИЧ

Новогоднее ЧП как-то случилось и у купаловца Ивана Труса. Однажды между сказками в одном из районных ДК времени оставалось разве что на перекур. Совсем юный Иван в костюме Деда Мороза не успел докурить сигарету в курилке, как его стали звать дети. Артист бросил бычок, подтянул бороду и бегом на сцену.

Иван Трус играет Доктора Шельмера в новой постановке Купаловского театра "Шляхціц Завальня, або Беларусь у фантастычных апавяданнях".

Фото: ТАТЬЯНА МАТУСЕВИЧ

- Я стараюсь, поздравляю, но вижу, что на меня как-то странно реагируют. И дым идет. Глянул вниз, а у меня полбороды сгорело, и в ее остатках тлеет застрявший бычок. Пришлось на ходу сочинять, что забыл мешок с подарками - и за кулисы, тушить!

Скоро на экраны выйдет фильм "Авантуры Пранціша Вырвіча" по роману Людмилы Рублевской, где Иван Трус сыграл Бавтромея Лёдника. Фото: Фейсбук Ивана Труса

Солист Большого театра Беларуси Илья Певзнер облачается в Деда Мороза не первый год. Только в этот Новый год у артиста в театре по 17 представлений - 1 - 2 в день. А как-то в детсаду ему довелось успокаивать целый утренник малышни.

- На роль Лисы, которая захватила заячью избушку, выбрали гренадерского роста тетеньку с громогласным голосом - то ли нянечку, то ли повариху. Первыми по сказке из избушки Лису выгоняли детки в костюме ежиков. Детишки подошли, сказали свои слова, а Лиса из избушки как заорет, словно армией командует: «Как выскочу! Как вылечу! Полетят клочки по закоулочкам!» Ежики врассыпную, плачут, одного мама понесла переодевать... В общем, медвежата к злосчастной избушке подошли только за руку с родителями.

Вот как Илья Певзнер превращается в Деда Мороза: этап один...

Фото: СВЯТОСЛАВ ЗОРКИЙ

...этап два...

Фото: СВЯТОСЛАВ ЗОРКИЙ

...этап три! Готово!

Фото: СВЯТОСЛАВ ЗОРКИЙ

«Утром 1-го января папы просили: «Пож-жалуйста, потиш-ше…»

В обязательной новогодней программе многих семей стоит и праздничный поход в театр. Раньше такие представления безжалостно ставили на 1 января. Артист Театра имени Горького и юморист Шура Вергунов признается: в шубу Деда Мороза облачался всего однажды - во время военной службы в Печах. Но в новогодних спектаклях играл регулярно, когда служил в Театре кукол.

Шуре Вергунову в творческой судьбе везло на искроментные роли, но Дедом Морозом он бывал всего однажды. Фото: Личный архив

- Начинали мы 1 января в 10 утра. Конечно, для артистов и всех театральных работников это было... непросто. Что уж говорить о публике: зрители заходили очень тихо, и это были исключительно дети и мужчины. Видимо, жены повыгоняли мужей после ночных возлияний. Эти герои с зеленого цвета лицами обычно стояли вдоль стеночек, слабо реагируя на происходящее. Но однажды, чуть только слышались первые звуки выхода Деда Мороза и Снегурочки перед спектаклем, один мужчина медленно отклеился от стены, подошел к Деду Морозу, которого играл Владислав Власов, и вполголоса попросил: «Пож-жалуйста, потиш-ше...». Это был единственный утренник на моей памяти, где по просьбе родителей песни в хороводах пели полушепотом.

Правда, бывали в его биографии и совершенно необычные новогодние роли - например, во времена театра сатиры и юмора "Христофор". Фото: Личный архив

Киноактер Андрей Карако, вспоминая дедморозовскую миссию в годы работы в гомельском театре, добавляет: сказки 1 января шли пять раз за день - последняя начиналась в 18.00.

- И каждый раз, когда поднимался занавес, взрослые по обе стороны рампы сочувственно встречались глазами. А однажды, когда роль Дедушки выпала мне и я поздравлял ребят, вручал подарки, один из отцов готов был забраться на табуретку и прочесть стихи. Он просил у меня бутылочку пивка или хотя бы 50 грамм: «Дед Мороз, прости, у тебя нет мерзавчика?»

У Андрея Карако тоже есть опыт работы Дедом Морозом. Фото: Личный архив

«Когда мальчик четыре раза дернул за бороду, снял перчатку и дал щелбан»

Кстати, общение с детьми и фотографирование после спектакля - в обязательной программе любого Деда Мороза.

- Тут полный контакт с детьми, и образу надо соответствовать, - говорит Илья Певзнер. - Но сюрпризов хватает. Но на главный вопрос «А вы настоящий? Дед Мороз был и в садике, и в магазине, и на площади, а должен быть только один!» - всегда отвечаю: «Ты знаешь, деточка, настоящий только я - остальные в меня переодеваются!» Приходится и за погоду отвечать, когда нет снега: «Это моя промашка! Я исправлюсь к Новому году». И чудеса случаются, ведь я заранее прослушиваю прогноз погоды на неделю. А иногда и подарки уговариваю выбрать попроще - некоторые заказы не всякий папа потянет.

Новогодние представления, как в Большом театре, - это всегда работа ансамбля актеров.

Фото: СВЯТОСЛАВ ЗОРКИЙ

Илья Певзнер до облачения в костюм главного новогоднего героя.

Фото: СВЯТОСЛАВ ЗОРКИЙ

А вот свежее впечатление от общения с детьми от Олега Чеченева:

- Во время традиционного чтения стихотворений Деду Морозу год назад ко мне подвели девчушку лет семи. Малышка достает смартфон и докладывает мне стишок из интернета! Признаться, я опешил. А как-то я подрабатывал Дедом Морозом на празднике в клубе, и один назойливый мальчишка раз дернул за бороду, второй - все сильнее и сильнее. На третий я перехватил его руку. А на четвертый снял перчатку и дал ему щелбан. Не со всей силы, но лицо этого растворившегося в толпе мальца надо было видеть: чтобы добрый Дедушка Мороз - и щелбаны раздавал...

Главное для Деда Мороза и Снегурочки - всегда быть в центре детского внимания!

Фото: СЕРГЕЙ ТРЕФИЛОВ

Олег Чеченев в неновогодней роли - спектакль "Психоаналитик для психоаналитика" в Минском областном драмтеатре. Фото: Личный архив

- А как один мальчик сомневался: «Я знаю, вы переодетый дядя, папин знакомый, я не верю в Деда Мороза». Говорю: «Давай проверять!» Распахиваю шубу, а у меня там белые сапоги, специальные брюки, рубаха. Малыш осмотрел меня, словно под микроскопом и завернул такую фразу: «Мне кажется, что вы не похожи на папиных знакомых», - вспоминает общение с юными зрителями Андрей Добровольский. - А на заметку взял случай у коллеги, с которым работал утренники встык. Он перед началом для храбрости дернул 50 грамм коньячку. Подошедший к нему мальчишка пообщался с Дедом Морозом, рассказал стихотворение, получил подарок, а потом заявил маме: «От дяди пахнет, как от папы!»

Главное для Деда Мороза и Снегурочки - всегда быть в центре детского внимания, как это выходит у актеров Белорусского государственного театра кукол.

Фото: ТАТЬЯНА МАТУСЕВИЧ

Актер Белорусского государственного театра кукол Дмитрий Рачковский вспомнил несколько баек, которые в труппе передаются уже не одно поколение.

- В театре служил Владислав Власов, роль Деда Мороза которому была просто суждена: своя белоснежная борода, волосы... А однажды подошел к дедушке мальчик, и Власов спрашивает: «Как тебя зовут?» «Владик», - отвечает карапуз. «И меня…» - многозначительно завершает диалог Владислав Петрович. Актер, которого мы называли Марс Марсович, на одном из утренников принимал стихотворения и песенки от ребят. А тут подходит мальчик: «Дедушка, меня кто-то ударил, у меня спинка болит». Невозмутимый Марс, весь в роли, ответил: «Ну, с Новым годом!» А когда дедморозил Алексей Сенчило, в конце представления он выходил к ребятам с напутствием: «Если вам родители не дарят подарки, обижают вас, не прислушиваются к вам – знайте, это они делают от чистого сердца!»