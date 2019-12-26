Франция хочет выкупить найденную на кухне картину за €24 миллиона 26.12.2019, 15:13

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Фото: Claudia Viggiani в Facebook

В чем ценность полотна?

Министерство культуры Франции запретило вывозить из страны ценную картину, которая была найдена на кухне пожилой женщины и куплена чужеземными коллекционерами. Такое решение было принято после того, как полотно «Осмеяние Христа» флорентийского живописца Чимабуэ было признано национальным достоянием, пишет «Вокруг света».

Картину XIII века случайно нашли на кухне пожилой француженки, проживавшей в городе Компьень. После чего работа ушла с молотка за 24 миллиона евро. Теперь французские власти изыскивают средства, чтобы выкупить полотно.

Министерство культуры Франции, по рекомендации комиссии по национальному достоянию, запретило экспорт картины на срок до 30 месяцев. За это время минкульт намеривается собрать 24 миллиона евро и выкупить полотно. А затем разместить его в Лувре рядом с еще одной картиной Чимабуэ.

Фото: Acteon Compiègne в Facebook

«Осмеяние Христа» – шедевр периода проторенессанса. Автор картины, известный под псевдонимом Чимабуэ («Быкоголовый»), считается одним из самых значимых живописцев того периода. Полотно написано предположительно в 1280-х годах.

Как нашли и продали картину?

Работа Чимабуэ была найдена в доме пожилой жительницы города Компьень, что в 90 км к северу от Парижа. Картина висела над плитой на кухне.

Случилось так, что хозяйка дома, которой было за 90, переехала в интернат для престарелых. А ее жилье должны были выставить на продажу, описав перед этим все имущество.

Для инвентаризации дома пригласили аукционистку Филомену Вульф. Во время осмотра вещей бывшей хозяйки дома она внезапно наткнулась на небольшую картину (20,3 х 28,5 см). Работа висела над кухонной плитой, недалеко от входа в гостиную. Правда, сперва аукционистка подумала, что она имеет дело с русской иконой, которая за долгие годы поблекла.

Эксперты из Парижа установили, что работа подлинная. Затем ее выставили на аукцион, где она ушла с молотка за 24 млн евро.

Имя покупателя держится в секрете. По сообщению французских СМИ, картину приобрели двое коллекционеров итальянского ренессанса, которые проживают в США.

В чем ценность полотна?

Чимабуэ был первым итальянским художником, который отошел от формального византийского стиля в сторону реализма. Вполне объяснимо, почему аукционистка Филомена Вульф приняла картину за икону: так же, как иконописцы, Чимабуэ писал на золоченых деревянных досках.

Считается, что Чимабуэ был учителем Джотто ди Бондоне, еще одного основоположника проторенессанса.

«Осмеяние Христа» – составляющая масштабного произведения из восьми сцен, которое изображает страсти Христовы. Всего таких частей уцелело три. Две из них хранятся в национальных галереях Лондона и Нью-Йорка.