Шаман Габышев стал «человеком года» в России 1 26.12.2019, 15:16

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По популярности его опережает только номинант опроса «Участник протеста».

Якутский шаман Александр Габышев попал в лидеры опроса "Итоги-2019" в номинации "Человек года", который проводят российские телеграм-каналы, сообщает Сибирь Реалии.

Габышев на 6 часов мск набрал 21% голосов и лидирует в опросе среди персоналий. Опережает Габышева только номинант "Участник протеста" – за эту позицию проголосовало 22%.

На момент публикации в голосовании приняло участие более 14,7 тысяч человек.

Александр Габышев в марте отправился в Москву для проведения "обряда изгнания Путина". Его задержали 19 сентября на границе Бурятии и Иркутской области. Он был доставлен в Якутск, а после – в психоневрологический диспансер республики. В отношении шамана возбудили уголовное дело о призывах к экстремизму. С него взяли подписку о невыезде. Психолого-психиатрическая экспертиза по заказу следствия признала Габышева невменяемым.

Отряд шамана объявил о прекращении похода после того, как, по словам сторонников Габышева, им угрожали в полиции обвинениями в терроризме. По официальной версии, о роспуске отряда по телефону попросил сам Габышев.

В правозащитной организации Amnesty International якутского шамана назвали узником совести и потребовали его освобождения.

В декабре, после попытки шамана возобновить поход в Москву, следствие не предъявило Габышеву никаких обвинений. С него снята подписка о невыезде. Сотрудник ФСБ взял с шамана обязательство о явке к следователю по необходимости.