Скрепомост и скрепопоезд 26.12.2019, 15:50

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Фото: ТАСС

Тема железнодорожного сообщения РФ с Крымом продолжает собирать урожай шуток.

В соцсетях продолжают обсуждать запуск железнодорожного сообщения по мосту через Керченский пролив. У крымчан вызывают нарекания как условия перевозок, так и приготовления к встрече поездов на крымских вокзалах, сообщает «Крым. Реалии».

Андрей Лободинов

полуостров полусвободы=) Ну а конкретно эта новость хорошая, да. Пожалуй весь чистый позитив остался вокруг Крымского моста.

Но многих участников обсуждения смущают длительность следования поездов в пути и стоимость билетов на них.

Павло Кырымоглу

В царские времена поезд из Петербурга до Севастополя шел на 8 часов меньше, чем сейчас

Petruš Woikow

То при Иване IV, потом уже и того быстрее ходил

Поездатость моста

из комментов

"А что вы хотели,добраться до военной базы будет не легко...ничего побухаете 2 дня в поезде и время быстро пройдет..." pic.twitter.com/ohvoQ8ABjf — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 17 декабря 2019 г.

В связи с запуском поездов в Крым на крымских железнодорожных вокзалах начали устанавливать заборы. Это не понравилось крымчанам.

Комментаторы считают характерным тот факт, что оператором железнодорожных перевозок в Крым стала частная компания «Гранд Сервис Экспресс». Российская государственная корпорация «РЖД» не стала ввязываться в эту историю, опасаясь международных санкций.

Asan Alupkali

Как говорит мудрая восточная пословица :"Кушай сладкий виноград!Но не спрашивай из чьего сада..."

Roman Meleshin

То, что оператор - частная лавочка, это нормально, а вот то, что это опять кооператив "Озеро" - капец. Ну хоть бы уж не так нагло. Им вообще плевать. Про офшоры уже и не говорю.

Анатолий Стракович

Все, где крутятся деньги, в руках близкого круга неприкасаемых. И, если вы помните, со времён Бориса недра перестали быть достоянием народа. А вы говорите про железную дорогу(((

Но вам,дарагие росиянцы,все одно правда?

Вам денег не надо-вам скрепу давай!

Скрепомост,скрепопоезд и скрепоКИПР

ну и немного Якунина

тутутуууууууууууу pic.twitter.com/zAbt130xAO — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 23 декабря 2019 г. Керчь

РЖД к поездатым поездам моста никакого отношения не имеет!

Потому что Искандеры веселые очень-хохочут pic.twitter.com/WOqGP8UynN — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 9 декабря 2019 г.

Тема запуска поездов в Крым продолжает собирать урожай шуток.