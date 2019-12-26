Скрепомост и скрепопоезд
- 26.12.2019, 15:50
- 1,291
Тема железнодорожного сообщения РФ с Крымом продолжает собирать урожай шуток.
В соцсетях продолжают обсуждать запуск железнодорожного сообщения по мосту через Керченский пролив. У крымчан вызывают нарекания как условия перевозок, так и приготовления к встрече поездов на крымских вокзалах, сообщает «Крым. Реалии».
Андрей Лободинов
полуостров полусвободы=) Ну а конкретно эта новость хорошая, да. Пожалуй весь чистый позитив остался вокруг Крымского моста.
Но многих участников обсуждения смущают длительность следования поездов в пути и стоимость билетов на них.
Павло Кырымоглу
В царские времена поезд из Петербурга до Севастополя шел на 8 часов меньше, чем сейчас
Petruš Woikow
То при Иване IV, потом уже и того быстрее ходил
Поездатость моста— RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 17 декабря 2019 г.
из комментов
"А что вы хотели,добраться до военной базы будет не легко...ничего побухаете 2 дня в поезде и время быстро пройдет..." pic.twitter.com/ohvoQ8ABjf
В связи с запуском поездов в Крым на крымских железнодорожных вокзалах начали устанавливать заборы. Это не понравилось крымчанам.
Севастополь ждеть поезд из Питера— RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 23 декабря 2019 г.
Посмотрите "новую,УНИКАЛЬНУЮ систему безопасности"
Зоопарк это у нас вместо Олежкиного Тайгана наверноеhttps://t.co/kwCDY1wRQN
Севастополь— RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 20 декабря 2019 г.
Предвкушение поездатости!
Прикольноhttps://t.co/KCsc2rZqep pic.twitter.com/qvEXIVN3cr
Крым. Пока рашисты из Санкт-Петербурга прут в Крым на поезде (а переть им 44 часа), оккупанты в Джанкое установили забор и ворота между автовокзалом и перроном железнодорожного вокзала. Жители города, который до оккупации встречал 100 поездов в сутки, комментируют: pic.twitter.com/qXTHKYtJBa— КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 23 декабря 2019 г.
Джанкой— RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 23 декабря 2019 г.
Раньше жителей пассажиры сотнен поездов ТАК не пугали,что б от них заборы городить
А тут один,и так страшно!
заканчивают забор-вокзал от города отгораживают pic.twitter.com/Mn2jEBaUx5
Симферополь— RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 26 ноября 2019 г.
ж.д. вокзал
У каждого входа теперь рамки,лента для просмотра багажа и толпы шмональщиков
какая глубокая гавань наступает тут... pic.twitter.com/EsLrZZnPH3
Комментаторы считают характерным тот факт, что оператором железнодорожных перевозок в Крым стала частная компания «Гранд Сервис Экспресс». Российская государственная корпорация «РЖД» не стала ввязываться в эту историю, опасаясь международных санкций.
Asan Alupkali
Как говорит мудрая восточная пословица :"Кушай сладкий виноград!Но не спрашивай из чьего сада..."
Roman Meleshin
То, что оператор - частная лавочка, это нормально, а вот то, что это опять кооператив "Озеро" - капец. Ну хоть бы уж не так нагло. Им вообще плевать. Про офшоры уже и не говорю.
Анатолий Стракович
Все, где крутятся деньги, в руках близкого круга неприкасаемых. И, если вы помните, со времён Бориса недра перестали быть достоянием народа. А вы говорите про железную дорогу(((
Но вам,дарагие росиянцы,все одно правда?— RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 23 декабря 2019 г.
Вам денег не надо-вам скрепу давай!
Скрепомост,скрепопоезд и скрепоКИПР
ну и немного Якунина
тутутуууууууууууу pic.twitter.com/zAbt130xAO
Керчь— RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 9 декабря 2019 г.
РЖД к поездатым поездам моста никакого отношения не имеет!
Потому что Искандеры веселые очень-хохочут pic.twitter.com/WOqGP8UynN
Тема запуска поездов в Крым продолжает собирать урожай шуток.
Первый поезд в Крым отправился из С.-Петербурга.— RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 23 декабря 2019 г.
с ФБ
просто понравилось pic.twitter.com/wmiqrQ9vEC