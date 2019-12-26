Белорусский вызов для США 4 26.12.2019, 15:55

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Майк Помпео

Фото: Reuters

В Вашингтоне обеспокоены не на шутку.

Американский государственный секретарь Майк Помпео может посетить Беларусь уже в начале января.

Если эта информация подтвердится, Помпео станет вторым за несколько месяцев высокопоставленным американским чиновником, который прибудет в Минск и встретится с Лукашенко, пишет украинский публицист Виталий Портников для сайта espreso.tv. И это при том, что на протяжении десятилетия между Соединенными Штатами и Беларусью не то что не было официальных контактов на высшем уровне - даже послов и тех не было.

То, что на этом фоне Минск посещает вначале советник президента США по национальной безопасности, а теперь и государственный секретарь, означает одно: в Вашингтоне опасаются, что Беларусь может просто исчезнуть. Ведь американские политики привыкли доверять не публичным заявлениям и не слухам из телеграмм-каналов, а информации своих разведывательных служб. И они не могут не принимать, что у аншлюса Беларуси могут быть свои последствия. И с политической, и с военной точки зрения. И они пытаются не просто удержать Александра Лукашенко от этого аншлюса, но и показать Кремлю, что в Вашингтоне обеспокоены не на шутку, - считает украинский политолог Виталий Портников.