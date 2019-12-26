Владимир Гончарик о признаниях Гаравского: Это касается каждого, появились новые обстоятельства 26.12.2019, 16:13

Владимир Гончарик

Фото: tut.by

Главная задача сейчас — довести дело до конца.

Надо продолжать искать ответы на вопросы об исчезновениях белорусских оппозиционных политиков Юрия Захаренко, Виктора Гончара и бизнесмена Анатолия Красовского, заявил «Радыё Рацыя» экс-кандидат в президенты Беларуси Владимир Гончарик.

Именно во время его избирательной кампании в 2001 году появилась информация об «эскадронах смерти», назывались конкретные фамилии чиновников, причастных к похищениям и убийствам. Теперь эта информация снова озвучена в интервью бывшего бойца спецназа из воинской части 3214 Юрия Гаравского, который заявил, что в 1999 году принимал участие в этих похищениях и убийствах.

По словам Владимира Гончарика, новая информация подталкивает к продолжению поиска правды о пропавших.

«Тогда это была злободневная тема. Это был шок. Как это может быть! Многие вообще не верили. Но это дело нужно подтягивать. Сейчас появились новые обстоятельства. И надо все сделать, чтобы власть не смогла замолчать все это. Это главное, над чем надо работать. Чтобы люди поняли, что это касается каждого - его судьбы, его близких, родных. Власть ответственна за то, что произошло в стране. Вот это главное, что нам нужно сделать, чтобы люди это поняли», — считает экс-кандидат в президенты.

Владимир Гончарик вспоминает, что в 2001 году, когда готовилась его предвыборная кампания, он планировал наибольшее внимание обратить на экономическое и социальное положение в стране. Однако появилась информация об организаторах похищений политиков, о том, как они происходили, и он сам и его команда решили, что замалчивать эти факты нельзя. «Тем более, с учетом новой информации, нельзя их замалчивать и сейчас», - подчеркивает Владимир Гончарик.