Кутузов о легендарной шубе: Беларусь была шокирована 26.12.2019, 16:20

Белорусский футболист вспомнил свой модный образ.

Об этом экс-нападающий сборной Беларуси и «Милана» Виталий Кутузов рассказал «Трибуне».

– Где та легендарная шуба?

– Без понятия. Там не шуба, а дубленка была. Мех был большой. Ну и цвет яркий, красный.

– Где купили?

– В магазине где-то. Опередил время. Беларусь была шокирована. В Италии это прокатило бы спокойно. В центре Милана можно было бы пройти, побывать на каких-то мероприятиях. Здесь к этому спокойной относятся, – сказал Кутузов.