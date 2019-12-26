Видеохит: Встреча диких зверей со скрытой камерой
- 26.12.2019, 16:31
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Необычные кадры дикой природы.
32-летний гид по дикой природе Роан Равенхилл, работающий в Национальном парке Крюгера в ЮАР, оставил на одной из популярных звериных троп камеру GoPro, пишет «Вокруг света».
Это позволило получить необычные кадры, поскольку камера не пугает и не отвлекает животных так, как люди с щелкающими из автомобиля фотоаппаратами. Фотографу даже удалось запечатлеть, как слон наступил на GoPro. Камера лишь ушла в мягкую почву и осталась почти неповрежденной.