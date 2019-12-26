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Павла Северинца арестовали на 15 суток

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  • 26.12.2019, 16:37
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Павла Северинца арестовали на 15 суток
Павел Северинец

Также оппозиционный политик получил штраф.

Один из лидеров Белорусской христианской демократии Павел Северинец арестован на 15 суток за призыв к акции в защиту независимости Беларуси. Об этом сообщает его жена Ольга Северинец в «Фейсбуке». Также оппозиционного политика оштрафовали на 50 базовых величин (1275 рублей).

Отметим, что 19 декабря Павла Северинца осудили на 15 суток ареста, но решили отпустить. Сегодня власти решили, что оппозиционный политик должен отсидеть присужденные ему сутки.


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