C гопником играть в шахматы бесполезно Карина Орлова

26.12.2019, 16:47

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Что стоит за киберответом США на вмешательство России в выборы.

Американское Кибер Командование разработало методы ведения информационной войны в отношении высшего руководства России, включая топовых олигархов, в случае вмешательства России в выборы в 2020 году (которое, по оценке американских спецслужб, будет происходить).

Газета Вашингтон Пост со ссылкой на нескольких чиновников сообщает, что занимается этим специальное подразделение, созданное для борьбы с вмешательством Москвы в выборы US CyberCom.

Одной из опций воздействия на русских является вскрытие личных аккаунтов и опубликование персональной информации. Целью американцев является показать, что любая информация им доступна и может быть предана огласке. Речь идет о самой верхушке российской элиты, включая бизнес, но не о самом Владимире Путине, что было бы слишком «провокационно» (именно такое слово использовано в материале Вашингтон Пост — вот и решайте теперь, что там такого есть у американцев на Путина).

Подобную тактику американцы уже применили осенью 2018 года, когда Россия попыталась повлиять на результаты промежуточных выборов в ноябре. Начиная с октября 2018 года CyberCom использовал имейлы, поп-ап сообщения и смс для атаки на Фабрику Троллей, откуда велась кампания по вмешательству в американские выборы. Сообщения были отправлены и хакерам в ГРУ с целью дать им понять, что американцам известны личности сотрудников российской военной разведки и что информация может быть обнародована (интересно, а об этом Путину докладывали? Товарищ Шойгу?).

Тролли предупреждениям американцев не вняли, и тогда в день выборов и еще два дня после них CyberCom просто отключил на Фабрике Троллей все серверы (после этого Путин инициировал принятие закона о суверенном интернете). Кроме того, американцы тогда разослали провокационные сообщения с целью посеять хаос и недоверие внутри Фабрики, включая системных администраторов. В итоге там даже было начато внутренне расследование с целью установить, кто являлся источником утечки информации — так как сотрудники Фабрики были уверены, что это кто-то из них.

Новые меры, разработанные американцами, включают в себя атаку на ключевых фигур в службах безопасности России, включая Минобороны, и потенциально нескольких олигархов. Сообщения, которые эти люди получат, если вмешательство России будет продолжаться, будут разосланы в рамках кибер-операции, нацеленной на то, чтобы продемонстрировать, что у американцев есть доступ к системам и аккаунтам и способность доставить проблемы.

Американские методы борьбы с российским вмешательством не направлены на российское общество в целом и рядовых граждан, подчеркивают собеседники Вашингтон Пост. Только на тех, кто отвечает за принятие решений и участвует в атаке на американскую демократию.

Среди потенциальных способов воздействия на Кремль рассматривается и распространение дезинформации о российских элитах с целью эксплуатации соперничества в путинском режиме.

Ну что можно сказать: наконец-то, американцы поняли, что с гопником играть в шахматы бесполезно.

Карина Орлова, «Фейсбук»