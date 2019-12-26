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Украинский народный депутат задумался о выступлениях в UFC

  • 26.12.2019, 17:10
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Украинский народный депутат задумался о выступлениях в UFC
Фото:TASS

Поклонники заинтригованы.

Украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк намекнул на возможный переход в смешанные единоборства MMA. На своей странице в Instagram борец опубликовал фотографию, на которой он стоит с поясом чемпиона UFC - самой крупной спортивной организации по MMA. "Ждете?", - подписал снимок двукратный чемпион мира по борьбе, пишет unian.net.

В настоящий момент Жан Беленюк также является народным депутатом от партии "Слуга народа".


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