The Times: Автократы стоят на глиняных ногах 3 26.12.2019, 17:26

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Западу необходимо продемонстрировать веру в свои идеалы.

В 2010-х годах международный порядок испытал на себе мощное воздействие со стороны автократов, которые обещают безопасность и некоторую степень процветания в обмен на безоговорочную верность. В наступающем году патриархальные авторитарные лидеры, вероятно, снова будут играть ведущую роль, и это не сулит нам ничего хорошего. Лидер Китая Си Цзиньпин, президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, скорее всего, «проедутся бульдозером» по международному порядку, пишет The Times, (перевод - inosmi.ru).

Четверть века с 1990 по 2015 год стала самой демократической в истории человечества. Конец холодной войны позволил бывшим советским республикам и государствам Центральной Европы перейти к самоуправлению. В результате переговоров в Южной Африке был ликвидирован апартеид. Западные страны, в первую очередь Соединенные Штаты, продвигали идею перехода к демократии. Восстания арабской весны в 2011 году вызвали надежду на то, что клептократиям на Ближнем Востоке пришел конец. Турцию Эрдогана рассматривали как мягкую модель того, как можно ослабить политический ислам. Казалось, что у Си была масса хороших идей касательно модернизации и глобального сотрудничества. В течение нескольких лет при администрации Обамы казалось, что в вопросе ядерного разоружения можно достичь реального прогресса.

А потом все разладилось. Когда в 2013 году Запад решил, что он не собирается отстаивать ту красную линию, которую он прочертил в вопросе применения сирийским правительством химического оружия против гражданского населения, обеспокоенному международному сообществу стало ясно, что произошел некий фундаментальный сдвиг. В 2014 году Путин решил, что аннексия Крыма и разжигание конфликта на востоке Украины сойдут ему с рук. Наемные убийцы делали свое дело по приказу Путина, порой применяя яды, специально разработанные для таких целей. Си попросту отмахнулся от критики Запада, азиатских и арабских стран, когда он создал массовые лагеря по «переобучению» уйгуров-мусульман. После неудачной попытки госпереворота Эрдоган отправил в тюрьму десятки тысяч людей, закрыл газеты и инициировал чистки в судебной системе и армии. Кроме того, Турция, член НАТО, считает себя вправе покупать новые российские ракеты.

Хотя для лидеров Китая, России и Турции формально существуют ограничения на количество сроков правления, они ведут себя так, будто до конца жизни останутся президентами своих стран. Если их и связывает какая-то общая идеология, то она сводится к поискам способов упразднить «западную гегемонию».

Тем не менее, эти авторитарные лидеры пытаются замаскировать свою слабость. В России продолжает нарастать недовольство: согласно официальным данным, в настоящее время около 20 миллионов россиян живут за чертой бедности. Китай, где уже несколько месяцев не прекращаются протесты в Гонконге, столкнется с трудностями в том, чтобы достичь роста в 6%, а темпы инфляции там ускоряются. В 2019 году Турция скатилась в рецессию, и инфляция там составила 10%. Идея либерального мира оказалась под ударом после глобального финансового кризиса; уровень доверия к политической элите резко упал. Между тем авторитарные лидеры заявляют, что только они способны защитить свои народы от этих потрясений. Скоро мы проверим это на практике.

Авторитарные лидеры сталкиваются с еще одним вызовом, а именно с растущим влиянием мэров городов. Известного критика Эрдогана только что выбрали мэром Стамбула. В России и Китае лидерам приходится прислушиваться к губернаторам. Не слишком хорошие результаты путинской партии «Единая Россия» показали, что стремительно растущий средний класс ориентируется на западные критерии качества жизни. Представители среднего класса открыто выражают свое недовольство в связи с загрязнениями, требуют более качественного образования для своих детей, более качественных дорог и чистого воздуха.

В этих вопросах авторитарные лидеры уязвимы. Они превратили государственные институты в «фан-клубы». Их власть основана на эффективности центрального правительства, которое противится реформам. Губернаторам это известно, и они винят босса. Запад может поддержать этих критиков, просто не подражая и не бросая восхищенные взгляды в сторону автократов. Кроме того, Запад может более открыто гордиться и более решительно защищать целостность своих собственных демократических институтов. Худшее, что могут сделать западные политики в нынешние неспокойные времена, — выразить восхищение автократами, которые вовсе не так сильны, как кажется.