Алексей Бага: Глеб – легендарный футболист 7 26.12.2019, 18:15

Александр Глеб

Однако играть каждый матч полузащитнику было тяжело.

Экс-главный тренер БАТЭ Алексей Бага рассказал о том, как из клуба ушел Александр Глеб.

- Его выбор куда уйти и где играть дальше – это его выбор. Обсуждать не будем. Глеб – легендарный футболист. Что касалось Борисова, то играть каждый матч в нашем графике ему было тяжело. Плюс не надо забывать, что от него ждут очень многого. Это всегда давление.

Естественно, что если ты не играешь в каждом матче, значит, в каком-то следующем не попадаешь в заявку. Это никому не нравится. Ты выпадаешь из какого-то цикла, из какого-то тонуса. Не надо забывать, что есть конкуренция в центре.

Плюс, на то время они с супругой ждали ребенка. Достаточно было моментов, когда я шел навстречу Глебу в каких-то бытовых делах. С женой куда-то съездить и помочь, например. Так и получается, не играешь, куда-то отлучился, куда-то съездил. После выходишь в матче на малое время. Это никого не устраивало. Но никаких конфликтов не было, – цитирует Багу «Трибуна».