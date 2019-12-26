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Украина договорилось с США о второй партии Javelin

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  • 26.12.2019, 18:18
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Украина договорилось с США о второй партии Javelin
Иллюстрационное фото

Параллельно Украина заказывает аналогичные ракетные комплексы у своего производителя.

Украина заключила контракт с Соединенными Штатами о поставке второй партии противотанкового ракетного комплекса Javelin. Об этом сообщил заместитель министра обороны Украины Анатолий Петренко, передает в четверг, 26 декабря, ТһеБабель.

По словам Петренко, контракт был заключен в течение четвертого квартала "за счет сосредоточения ресурсов". При этом Украина параллельно заказывает аналогичные ракетные комплексы у отечественного производителя.

На сегодня Вооруженные Силы имеют несколько станций артиллерийской разведки, более 100 бронированной техники, несколько самолетов.


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