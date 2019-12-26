Навальный опубликовал расследование, за которым пришел спецназ 6 26.12.2019, 18:36

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Алексей Навальный

Российский политик успел снять подводку к видео на фоне спецназовцев.

Компания Skyline Aviation, управляющая бизнес-джетами, которыми пользовались телеведущая Наиля Аскер-заде и Светлана Медведева, жена премьер-министра РФ, связана с фирмой, принадлежащей руководителю аппарата главы ВТБ Андрея Костина, о чем свидетельствуют результаты очередного расследования, проведенного Фондом борьбы с коррупцией под руководством Алексея Навального.

"ВТБ Лизинг" купило несколько частных бортов, которые обслуживало авиапредприятие "Бизнес Аэро", принадлежащее подрядчику ВТБ Дмитрию Букову и Александру Воронцову – руководителю аппарата главы банка.

Самолеты, на которых предположительно летают Медведева и Аскер-заде, являются собственностью оффшорной компании из Белиза и управляются оператором Skyline Aviation, который зарегистрирован в Сан-Марино на имя Олега Гурова. Человек с таким же именем и фамилией является гендиректором "Бизнес Аэро", обе компании используют один и тот же почтовый сервер, зарегистрированный на "Бизнес Аэро", разъясняется на сайте телеканала "Дождь".

"То есть новая, якобы имеющая отношения к ВТБ фирма – это просто иностранный двойник российской компаний, принадлежащей руководителю аппарата главы ВТБ. Совсем просто. Были у ВТБ самолеты, ими управлял руководитель аппарата Костина. Самолеты украли, ими продолжает управлять руководитель аппарата Костина", комментирует результаты расследования основатель ФБК Алексей Навальный.

По его мнению, обыски 26 декабря, которые проходят в офисах ФБК и "Навальный Live", связаны с выходом этого расследования. Он отметил, что публикации этой информации данные о перемещениях самолетов засекретили.

Ранее ФБК утверждал, что журналистка ВГТРК Наиля Акер-заде пользуется самолетом стоимостью 60 миллионов долларов. Авторы расследования не сомневаются, что такую возможность предоставил красавице-телеведущей "государственный банкир" Костин, с которым та состоит в близких отношениях и имеет от него ребенка.