закрыть
26 декабря 2019, четверг, 20:25
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Конюк поменял местами прокуроров Минска и Минской области

5
  • 26.12.2019, 19:16
  • 1,338
Конюк поменял местами прокуроров Минска и Минской области
Александр Конюк (справа)
фото: prokuratura.gov.by

Сам Конюк возглавляет Генпрокуратуру с сентября 2011 года.

Генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк подписал приказ о ротации кадров в руководстве прокуратур Минщины. Олег Лаврухин, который с 2012-го возглавлял прокуратуру Минской области, назначен прокурором города Минска.

Сергей Хмарук, который был прокурором столицы, стал прокурором Минской области, информирует prokuratura.gov.by.

"Ротация кадров — это действенный механизм повышения эффективности службы", — говорит генпрокурор. Сам Конюк возглавляет Генпрокуратуру с сентября 2011 года.

Олег Лаврухин
фото: prokuratura.gov.by
Сергей Хмарук
фото: prokuratura.gov.by

популярное за неделю

Мнение

Генералы неопознанной войны
Генералы неопознанной войны Владимир Халип
Диктатура и диктаторы — не вечны
Диктатура и диктаторы — не вечны Ирина Красовская
Вставай, Беларусь!
Вставай, Беларусь! Дмитрий Бондаренко
Чтобы Беларусь жила, мы должны убрать от власти предателя
Чтобы Беларусь жила, мы должны убрать от власти предателя Николай Статкевич