Конюк поменял местами прокуроров Минска и Минской области

Конюк поменял местами прокуроров Минска и Минской области5
- 26.12.2019, 19:16
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Сам Конюк возглавляет Генпрокуратуру с сентября 2011 года.
Генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк подписал приказ о ротации кадров в руководстве прокуратур Минщины. Олег Лаврухин, который с 2012-го возглавлял прокуратуру Минской области, назначен прокурором города Минска.
Сергей Хмарук, который был прокурором столицы, стал прокурором Минской области, информирует prokuratura.gov.by.
"Ротация кадров — это действенный механизм повышения эффективности службы", — говорит генпрокурор. Сам Конюк возглавляет Генпрокуратуру с сентября 2011 года.