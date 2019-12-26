Какой будет погода в Беларуси в новогоднюю ночь 3 26.12.2019, 19:19

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Синоптики дали прогноз на последний день 2019 года.

Белгидромет накануне предсказывал похолодание и осторожно допустил существование снега. Сегодня же он дает более уверенный прогноз на последний день года, передает onliner.by.

Происходит вот что: атмосферный фронт сдвигается в Россию, его уперлись и толкают на восток холодные воздушные массы. Соответственно, осадки приобретут твердое агрегатное состояние, чем западнее — тем больше это будет похоже на зиму. Специальные команды коммунальщиков медленно остужают землю, чтобы выпавший снег не сразу превращался в мерзкую слизь.

На ближайшие дни у нас запланированы небольшие морозы, ночью даже до минус 10, но не все так однозначно. К 31 декабря зима может снова повернуться к нам теплым задом. Синоптики прогнозируют снег с дождем при дневной температуре от 1 мороза до 5 тепла. Кому снег, а кому дождь — покажет время.