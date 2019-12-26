Гарри Погоняйло: Лукашенко погряз по самые уши 1 26.12.2019, 19:49

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ГАРРИ ПОГОНЯЙЛО

В сказки и открытое вранье диктатора об «эскадронах смерти» уже никто не верит.

Александр Лукашенко в интервью «Эху Москвы» заявил, что у Юрия Захаренко был бизнес в Украине и большие долги, а после исчезновения его сфотографировали в Германии. Правозащитники это решительно опровергают.

Правозащитник Гарри Погоняйло в интервью корреспонденту «Радыё Свабода» назвал эти заявления «несусветной глупостью и выдумками».

«Все эти заявления были озвучены еще в начале 2000-х годов. Они давно рассмотрены и признаны безосновательными. Нет ни единого доказательства того, что Захаренко пропал в связи с какими-то проблемами с украинскими бизнесменами, с коммерческими интересами или задолженностями.

Вторая версия, что Захаренко якобы кто-то где-то видел в Германии. Это все выдумки его собственных помощников. И это говорит только о том, что он погряз по самые уши. Пусть подаст пострадавшим и их представителям все материалы - что эта версия реально проверялась и вот результаты. Пока этого нет, никто никогда не поверит Лукашенко, не поверит в его сказки и открытую вранье», - сказал Гарри Погоняйло.

По словам Погоняйло, правозащитники будут настаивать «на единой рабочей версии - это политически мотивированные похищения, а потом внесудебные казни этих людей».

«Других версий нет», - сказал Погоняйло.

По словам Погоняйло, показания Юрия Гаравского нужно проверять. Другое дело, «будут ли эти проверки сделаны в полном объеме и будет ли следствие реально сотрудничать с правоохранительными органами западных стран».

«Потом пусть представят эти материалы расследования общественности и прежде всего пострадавшим в деле. Этого, я могу сказать заранее, не будет. Они сделают вид, что дело возбуждено заново, расследуется, но реальных шагов для расследования не будет», - сказал Погоняйло.