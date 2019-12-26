Украинцы назвали главное политическое событие 2019 года 26.12.2019, 20:01

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Опрошенные считают это событие положительным.

Главным политическим событием 2019 года в Украине признали выборы – парламентские и президентские (58% опрошенных), это событие считают положительным. Далее идут: освобождение пленных (8%), нормандская встреча (5%), получение Томоса (2%), разведение войск в Донбассе (2%), внедрение рынка земли (2%). Ни одного события не смогли назвать 16%. Об этом свидетельствуют результаты исследования Фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова, передает zn.ua.

Политиком 2019 года в Украине признали президента Владимира Зеленского - 46% опрошенных, 24% не назвали ни одной кандидатуры, 7,5% назвали пятого президента Петра Порошенко, по 3% - лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко, главу Верховной Рады Дмитрия Разумкова, сопредседателя "ОПЗЖ" Юрия Бойко.

Главным политическим событием 2019 года в мире была названа нормандская встреча (23%). Далее идут: импичмент президента США Дональда Трампа (6%), война в Сирии (2%), Брекзит (2%), протесты "желтых жилетов" во Франции (2%). Ни одного события не смогли назвать 51%.