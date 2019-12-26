Умерла актриса Галина Волчек 26.12.2019, 20:14

Галина Волчек

Народная артистка СССР скончалась в московской больнице.

Народная артистка СССР Галина Волчек скончалась в больнице в Москве.

Об этом сообщили «РИА Новости» в театре «Современник».

Художественный руководитель театра «Современник» умерла в возрасте 86 лет.

Галина Волчек родилась 19 декабря 1933 года в Москве, в семье известного режиссера и кинооператора Бориса Волчека и сценаристки Веры Майминой.

В 1955-м окончила школу-студию МХАТ. На ее счету множество ролей в фильмах, среди которых «Дон Кихот», «Берегись автомобиля», «Король Лир», «Осенний марафон», «Уникум» и другие.

В 1972 году Волчек стала главным режиссером театра «Современник». С 1989-го занимала пост его художественного руководителя.