Раиса Михайловская: Должен быть допрошен тот, кто прямо обвиняется в убийствах критиков Лукашенко 26.12.2019, 20:37

А также все лица, которые имеют отношение к «эскадронами смерти».

Версии о том, что Захаренко и Гончар якобы находятся в Германии, неоднократно проверялись, сообщила «Радыё Свабода» руководитель Белорусского документационного центра Раиса Михайловская.

«Государство обязано было получить официальные документы из расследования, которое проводило в свое время правительство Германии. Я не знаю, почему Лукашенко не в курсе. У нас есть эти документы, и если Александр Григорьевич хочет, можем ему их предоставить. Это, безусловно, глупости. Что касается бизнеса в Украине, который якобы имел Захаренко, - это тоже элементарно проверяется. Считаю, что это просто отговорки человека, который не хочет, чтобы на него упала какая-то тень от этих преступлений. Прежде всего он должен быть заинтересован, чтобы дела были расследованы, если он, как он утверждает, не имеет никакого отношения к этим преступлениям», - сказала Раиса Михайловская.

Раиса Михайловская не исключает, что предварительное расследование по делу исчезнувших восстановят формально, как это было в течение 20 лет.

«Прежде всего, они должны как-то встретиться с Гаравским. Были подобные примеры, когда следственная Байкова выезжала за границу и встречалась с подозреваемыми. То есть следователь должен встретиться с самим Гаравским на нейтральной территории или там, где он находится, и допросить его.

Потом должны быть допрошены все лица, которые имеют отношение, по списку, озвученным Гаравским. Пусть они выполняли приказы, но это преступные приказы, и они должны понести ответственность, если это делали. А самое главное, должен быть допрошен тот, кто прямо обвиняется в убийствах, - то есть Дмитрий Павличенко», - сказала Раиса Михайловская.

Михайловская говорит, что раньше Ульяна Захаренко неоднократно писала ходатайство следователю с требованием допросить бойцов, указанных в меморандуме Пургуридеса (Христос Пургуридес - докладчик Парламентской ассамблеи Совета Европы. - Прим.). Но никакой информации о том, допросили их или нет, родственникам не давали.

По словам Михайловской, Юрий Гаравский должен быть допрошен не в Беларуси.

«Ни одно государство, которое себя уважает, не выдаст политического беженца стране, где к нему может быть применена среди прочего смертная казнь. Поэтому я не думаю, что его сюда привезут. Только разве в мешке наши спецслужбы постараются его как-то похитить. Слава богу, что он находится не в Беларуси и сам он не рискнет появиться перед нашими органами. Не для того он уезжал и рисковал жизнью».