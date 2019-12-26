С будущего года в Польше сократится количество рабочих воскресений в магазинах 10 26.12.2019, 20:49

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Закон об ограничении торговли по воскресеньям вступил в Польше в силу 1 марта 2018 года.

С будущего года в Польше сокращается количество рабочих воскресений в магазинах. Напомним, что в этом году магазины и торговые центры могли работать каждое последнее воскресенье месяца. В 2020 году запрет на торговлю по воскресеньям не будет обязывать только в последнее воскресенье января, апреля, июня и августа, а также в два последних воскресенья перед Рождеством и в воскресенье перед Пасхой, передает «Радио Польша».

Кроме того, в два дня 2020 года в Польше будет запрещена торговля после 14.00 по центральноевропейскому времени. Это касается субботы в канун Пасхи и Сочельника.

Закон об ограничении торговли по воскресеньям вступил в силу 1 марта 2018 года. Он предусматривает, что в дни запрета на торговлю покупки можно будет делать в привокзальных киосках, заправочных станциях, аптеках, пекарнях, кондитерских и цветочных магазинах. Могут быть открыты также районные магазины при условии, что за прилавком стоят сами владельцы.