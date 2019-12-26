Стасевич стал лучшим футболистом Беларуси 1 26.12.2019, 21:00

Игорь Стасевич

Фото: fcbate.by

Гончаренко стал лучшим тренером страны.

Победителем в номинации «Лучший футболист Беларуси» стал полузащитник БАТЭ Игорь Стасевич. Это стало известно на церемонии вручения закрытия сезона «Звездный мяч», передает «Трибуна».

Стасевич стал лучшим игроком Беларуси во второй раз подряд и третий в карьере.

В предыдущие годы в номинации – «Лучший футболист Беларуси» побеждали 22 футболиста, а наиболее титулованным является Александр Глеб, 6 раз становившийся топ-игроком страны.

Завоевав это звание, Стасевич догоняет Сергея Алейникова, также трижды признававшегося лучшим в Беларуси.

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко стал лучшим тренером Беларуси-2019.

Победителем в номинациях «Лучший нападающий чемпионата Беларуси» стал Илья Шкурин из «Энергетика».

В межсезонье он перебрался в столицу из «Витебска» и в первом же полноценном сезоне на взрослом уровне сумел забить 19 мячей и прибавить к ним 7 точных передач.