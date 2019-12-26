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Зеленский подписал закон о документах для жителей Донбасса

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  • 26.12.2019, 21:12
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Зеленский подписал закон о документах для жителей Донбасса
Владимир Зеленский

Верховная Рада приняла этот закон 12 декабря 2019 года.

В четверг, 26 декабря, президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О временных мерах на период проведения антитеррористической операции" об особенностях оформления документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины" № 371-IX. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента Украины.

Сообщается, что этот документ регулирует вопросы оформления документов, которые удостоверяют личность и подтверждают гражданство Украины, гражданам, которые проживают в зоне проведения антитеррористической операции (АТО).

"Согласно закону, гражданам, которые проживают в зоне проведения АТО/мероприятий по обеспечению нацбезопасности и обороны в Донецкой и Луганской областях, документы, которые удостоверяют личность и подтверждают гражданство Украины, оформляет центральный орган исполнительной власти, который реализует государственную политику в сфере миграции (иммиграции и эмиграции), по месту обращения лица или его законного представителя уполномоченных органов, осуществляющих свои полномочия на территории области, в которой проводится АТО/мерах по обеспечению нацбезопасности и обороны", - говорится в сообщении.

Добавим, что этот закон Верховная Рада приняла 12 декабря 2019 года.


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