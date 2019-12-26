Премьеру «Купалы» снова перенесли 1 26.12.2019, 21:20

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Фотo sb.by со съёмок фильма "Купала". На заднем плане можно рассмотреть транспарант​ "Долой царское правительство!".

В фильме правдиво показываются антиимперские демонстрации.

Предпремьерный показ исторического блокбастера "Купала" вновь перенесён. Сначала закрытая демонстрация фильма была запланирована на День белорусского кино, 17 декабря. Однако из-за проблем со спецэффектами её перенесли на неделю. Сегодня 26 декабря, но "Купалу" на большом экране так никто и не посмотрел, передает euroradio.fm.

Когда всё-таки ждать "Купалу"?

"Думаю, что на праздники не будем это делать. Наверное, в январе [2020 года. — Прим.], где-то в середине месяца представим, когда народ отгуляет уже ", — рассказывает режиссёр фильма Владимир Янковский.

По словам режиссёра, компьютерная графика к фильму уже готова. Нынешний перенос связан исключительно с сезонными причинами. Правда, нам не совсем понятно, как они могут повлиять на закрытый предпремьерный показ.

Готовность спецэффектов — это только формальная причина для переноса, утверждает белорусский режиссёр и сценарист Андрей Курейчик. По его информации, "Купалу" решили не показывать, пока будут продолжаться переговоры между Беларусью и Россией, так как появление фильма может вызвать ненужные "антиинтеграционные коннотации":

"По большому счёту, этот фильм о том, как сначала Российская империя, а позже советская власть ущемляли белорусскую интеллигенцию. Белорусские писатели были главными драйверами независимости нашей страны. Это в фильме очень правдиво показывается: там и антиимперские демонстрации, и репрессии", — утверждает Курейчик.

Курейчик, который, кстати, играет в фильме эпизодическую роль, успел ознакомиться с содержанием "Купалы" на разных стадиях готовности фильма. Ленту он оценивает очень позитивно.

"Если правда неприятна, это не значит, что её не нужно показывать. И на сегодняшний день это единственный фильм о белорусском национальном возрождении. Он показывает правду о том, что делали с нашей интеллигенцией, нашим языком и нашей литературой... Я считаю, что это отличный фильм. Понимаю, что это бомба — и идеологическая, и художественная. Поэтому не все рады его появлению на рынке", — подытоживает Курейчик.

В белорусский прокат "Купала" выйдет во второй половине 2020 года. Перед тем байопик поездит по фестивалям. Историческая драма о судьбе народного поэта Беларуси Янки Купалы — один из главных проектов киностудии "Беларусьфильм" за последнее время.