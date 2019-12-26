Олег Волчек: После заявления Гаравского начался большой общественный резонанс 8 26.12.2019, 21:51

3,068

Олег Волчек

Ни пресс-релиза, ни официального заявления по этому поводу никто так и не дождался.

Руководитель центра «Правовая помощь населению» Олег Волчек не тешит себя надеждами, что дело об исчезновении Захаренко и Гончара будет объективно расследовано, передает «Радыё Рацыя».

Следственный комитет возобновил предварительное расследование по делу об исчезновении экс-министра внутренних дел Беларуси Юрия Захаренко.

- У меня есть информация только о том, что восстановили предварительное расследование по делу Захаренко, хотя не исключаю, что то же самое сделано и по делам Виктора Гончара, а также Анатолия Красовского.

- Дело Захаренко приостановили в прошлом году?

- Да, дело было приостановлено в декабре 2018 года в связи с тем, что как будто не смогли установить лиц, которые украли Юрия Захаренко в мае 1999 года.

Дело приостановили, органам внутренних дел при этом дается поручение проводить оперативно-розыскные мероприятия по установлению виновных.

А теперь в рамках предварительного следствия должна быть проверена версия бывшего спецназовца Юрия Гаравского, который на днях рассказал, что имел отношение к убийству Захаренко, Гончара и Красовского. Должны опросить тех, на кого указал Гаравский, и вынести либо постановление о привлечении к ответственности, либо вынести другое процессуальное решение.

- Есть ли надежда, что дело сдвинется с мертвой точки?

- На этот счет иллюзий у меня нет. Если бы была политическая воля властей, дело давно было бы раскрыто. Поэтому, скорее всего, формально выполнят какие-то процессуальные действия, но не более того.

Власти увидели, что после заявления Горавского начался большой общественный резонанс не только в Беларуси, но и за ее пределами, а потому еще 18 декабря приняли решение возобновить предварительное расследование. Правда, узнали об этом мы только сейчас. Ни пресс-релиза, ни официального заявления по этому поводу никто так и не дождался. По-видимому, не считают это дело очень важным. Им и так уже все понятно.