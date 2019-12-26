Фотофакт: Самые красивые дома, которые белорусы строят за городом 4 26.12.2019, 22:12

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Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Самые красивые дома белорусов находятся совсем не за высокими заборами элитных поселков.

В этом году мы встречали их и на берегу озер, и в Богом забытых деревнях, и в лесной глуши, и даже на дачных участках. Tut.by сделал итоговую подборку самых оригинальных загородных домов с интересной архитектурой.

Усадебный комплекс

Потрясающий усадебный комплекс в традиционном белорусском сельском стиле в лесной глуши Нарочанского края.

Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Дом-мечта

Этот дом в деревне Логоза в 40 километрах от Минска собрал много лайков. 120 «квадратов», оригинальный интерьер, большие панорамные окна, просторная терраса — что еще нужно для счастья?

Коттедж у горы Маяк

Современный коттедж у подножия горы Маяк в Браславском районе. Ценен тем, что из его окон — лучший вид на озеро Снуды, чистый воздух и пение птиц. А еще в нем есть традиционная русская печь.

Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Браславское кантри

Прекрасный пример деревянного дома, в котором сочетаются и современная архитектура, и интерьер в стиле кантри, и продуманные инженерные решения. И все это органично вписалось в природный антураж озерного края.

Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Типовой проект

Пример удачной реализации дома по абсолютно типовому проекту из польского каталога мы нашли в Минском районе. В нем есть все, что ценят владельцы загородных домов, — гараж, просторная мансарда, большая гостиная. Общая площадь дома — 181,13 квадратного метра. Главные его преимущества — оригинальный вид при простой форме.

Фото: бюро One House

Дача для мамы

На небольшом участке в садовом товариществе под Молодечно три года назад началась стройка — среди берез меньше чем за год появились белоснежные деревянные дом и баня. Их для мамы построил сын — это был ей подарок на день рождения.

Фото: Яна Вербицкая

Дом с деревянной крышей

В коттеджной застройке дом выделяется своей необычной архитектурой: большие свесы кровли, террасы почти по всему периметру, большие окна. И хоть стены его из дерева, это не традиционный сруб: дом строился по финской технологии «двойная стена». И, наконец, главная его особенность — деревянная кровля.

Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Дом-арка

Этот дом строили как выставочный образец. По его образцу намеревались запустить массовое производство. Но, к сожалению, дело застопорилось — это единственный образец. И все же, он заслуживает внимания.