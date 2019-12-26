Dagens Nyheter: «Северный поток-2» — худший из всех проектов европейской геополитики 26.12.2019, 22:35

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И первый «Северный поток» был лишним, а уж второй — худший из всех проектов европейской энергетики.

Когда США ввели санкции против крупного строительного проекта, который лелеет их важный западный союзник, стало ясно, что что-то явно идет не так. Но с российско-немецким газопроводом «Северный поток — 2» вообще все не так, пишет шведское издание Dagens Nyheter (перевод - inosmi.ru).

Конгресс Вашингтона запретил западным компаниям участвовать в строительстве, и президент Трамп подписал это решение. Швейцарско-нидерландский концерн уже отказался от работы. Проект ожидают серьезные убытки и задержки.

Германия протестует, но почему Берлин всегда так оберегает «Северный поток», не совсем ясно. Газ будет поступать прямо из России, минуя Украину, что обезопасит доступ к энергии. Но при этом немцы станут больше зависеть от Путина, а украинцы потеряют доходы от транзита.

В то же время Украина находится в состоянии вялотекущей войны с Россией — с того самого момента, как Россия аннексировала Крым, а США и ЕС ввели против Москвы санкции. Несмотря на это, на днях все же был заключен новый договор о поставках газа через Украину в Западную Европу, чему очень порадовалась Ангела Меркель.

Но зачем тогда нужен «Северный поток — 2»? У этого трубопровода и раньше не было никаких экономических или мощностных обоснований. А немцы не могут жечь сколько угодно газа, не навлекая на себя гнева климатической полиции.

ЕС по этому вопросу много юлил, потому что спорить с немцами проблематично. Хотя большинство членов Союза предпочли бы обойтись без труб на дне Балтийского моря.

Правда в том, что «Северный поток» — это проект Путина. Это еще один способ надавить на Украину, расколоть европейцев и навредить трансатлантической связи. В Германии же в первую очередь социал-демократы не решаются отказаться от строительства, ведь этот трубопровод с самого начала был их детищем.

Из этого можно сделать вывод, что «Северный поток — 2» — худший из всех проектов европейской энергетики и геополитики. И даже первый трубопровод уже был лишним.