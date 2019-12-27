В Казахстане разбился пассажирский самолет с сотней человек на борту 12 27.12.2019, 8:22

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Фото: МЧС Казахстана

Лайнер упал во время взлета.

Самолет авиакомпании Bek Air упал за пределами аэродрома Алма-Аты в Казахстане, есть выжившие. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта в Facebook. По последним данным, погибли от 12 до 14 человек. Пострадали 35 человек, 22 из них в тяжелом состоянии, среди пострадавших — 8 детей.

«Борт авиакомпании «Бек Эйр» потерпел крушение за пределами аэродрома. Есть выжившие. На месте работают экстренные службы», — говорится в сообщении авиакомпании. По данным авиакомпании, погибли 14 человек. Ранее официальный представитель Службы центральных коммуникаций при президенте Казахстана Алибек Абдилов сообщил о гибели 12 человек.

По ее данным, на борту рейса 2100 Алматы — Нур-Султан авиакомпании «Бек Эйр», было 93 пассажира и 5 членов экипажа.

«Сегодня, 27 декабря 2019 года, в 07.22 рейс №Z2100 авиакомпании «Бэк Эйр» по направлению Алматы — Нур-Султан при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением. Незамедлительно начались спасательные работы, возгорания не произошло. Осуществляется эвакуация пассажиров и экипажа воздушного судна», — сообщили в Комитете гражданской авиации Казахстана.

Пострадали 35 человек, 22 из них в тяжелом состоянии, сообщают Telegram-каналы со ссылкой на мэрию города. Среди пострадавших 8 детей, они с множественными травмами, но в сознании.

Назначена правительственная комиссия.

Фото: inform.kz

В МВД Казахстана сообщили, что самолет упал в районе жилого сектора, ведется эвакуация.

Деятельность авиакомпании Bek Air приостановлена, полеты не выполняются по всем направлениям страны.

В Сети очевидцы стали публиковать видео с места трагедии.

Очевидец крушения сообщил, что самолет после взлета пролетел по дуге и врезался в здание, передает nv.ua.