закрыть
27 декабря 2019, пятница, 12:19
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Лучший вратарь Беларуси намекнул про уход из Бреста

  • 27.12.2019, 8:10
  • 1,246
Лучший вратарь Беларуси намекнул про уход из Бреста
Александр Гутор

Что означают слова Александра Гутора?

Вратарь брестского «Динамо» и национальной сборной Александр Гутор признан лучшим вратарем чемпионата Беларуси 2019 года. Это стало известно во время церемонии закрытия футбольного сезона «Звездный мяч», сообщает tut.by.

Во время флеш-интервью после награждения голкипер намекнул на уход из команды, которая впервые в своей истории стала чемпионом страны.

— Пока планы раскрывать не буду, в конце года заканчивается контракт. И когда подпишу новый контракт с новой командой, тогда и буду задавать себе планки. Главная наша задача — это выйти на чемпионат Европы по футболу. Для этого мы приложим все усилия, — заверил Александр болельщиков.

Напомним, что в этом сезоне Гутор за «Динамо» провел 10 сухих матчей. А в 2011 году Александр признавался лучшим футболистом Беларуси, тогда он выступал за БАТЭ.


популярное за неделю

Мнение

Генералы неопознанной войны
Генералы неопознанной войны Владимир Халип
Диктатура и диктаторы — не вечны
Диктатура и диктаторы — не вечны Ирина Красовская
Вставай, Беларусь!
Вставай, Беларусь! Дмитрий Бондаренко
Чтобы Беларусь жила, мы должны убрать от власти предателя
Чтобы Беларусь жила, мы должны убрать от власти предателя Николай Статкевич